Acude Sheinbaum a graduación de Escuela de Código de PILARES

Karla Rocío Márquez y Marisol Valverde, graduadas en realidad aumentada





Ciudad de México (ADN/Adriana Saucedo) La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de certificados e inicio de cursos de las Escuelas de Código, habilitados en 120 de los 285 Puntos de Innovación, Libertad, Artes, PILARES en la capital del país, en las que se imparte programación en Python y Java, creación de páginas web, escritura de código para sitios web, carga de información y tablas en una base de datos, entre otros.



“En los PILARES ahora tenemos una cereza del pastel, que es la Escuela de Código. La Escuela de Código en realidad es una escuela de programación gratuita, porque todo en PILARES es gratuito. Entonces le damos oportunidad a jóvenes que terminaron la escuela o que no terminaron la escuela, que a lo mejor no acabaron la preparatoria, pero son muy buenos para la programación; que a lo mejor sí terminaron la escuela, pero no tuvieron la oportunidad de acceder a esto que hoy estamos dando acceso”, comentó.



Claudia Sheinbaum añadió que los jóvenes “hoy tienen la posibilidad de tener acceso a mejores empleos, al desarrollo de sus propias plataformas o inclusive, aquí ya lo estaba yo diciendo a META que abra un espacio ahí de bolsa de trabajo para que los jóvenes de PILARES puedan tener la posibilidad de tener acceso a mejores empleos, o a Huawei, a todos aquellos que colaboran con nosotros”, refirió.



“Hoy son 285 PILARES que están funcionando en toda la ciudad, y asisten a los PILARES alrededor de 400 mil personas que van a cursos de autonomía económica, apoyo para tareas, terminar sus estudios o también hacer deporte o actividades culturales; y se vuelven centros de recuperación de lo que en su momento se llamó el tejido social, y que yo llamo en realidad “centros de acceso a derechos”, porque la educación es un derecho, la cultura es un derecho, el deporte debe ser un derecho, y por eso los PILARES es una puerta abierta a los derechos”, explicó Claudia Sheinbaum.



Añadió que esto es parte de la esencia de su gobierno: Innovación y Derechos, “son formas innovadoras no solamente relacionadas con la tecnología, sino esquemas innovadores que se acercan a brindar derechos a la población”, señaló.



En su intervención José Antonio Merino Peña, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), señaló que con Meta se generó un curso de realidad aumentada, llamado “Spark AR”, “que hicimos un piloto y hoy ya tiene alumnos y alumnas inscritas; y con Huawei hicimos también un curso de Datacom, que está muy relacionada a la gestión de bases de datos; y la Agencia Digital creó un curso de Linux para administración de infraestructura tecnológica, entonces ya son tres cursos avanzados”, en el que hay actualmente 117 alumnas y alumnos inscritos.



“De la primera generación de realidad aumentada que construimos junto con Meta que, además, hay que decirlo, son cursos presenciales, las empresas nos apoyan con los talleristas, vienen talleristas presencialmente y eso, por supuesto, le da mucha más probabilidad de éxito a quienes se inscriben. Están Karla Rocío Márquez y Marisol Valverde, ellas son las primeras certificadas de realidad aumentada en todo México”.



“Las primeras personas certificadas en todo México son dos mujeres y son graduadas de la Escuela de Código de PILARES y es motivo de mucho orgullo y de mucha satisfacción”, expresó Merino Peña.



Las Escuelas de Código de la Ciudad de México se imparten en 120 PILARES; hay horarios entre semana y fines de semana; consta de cinco módulos estructurados para llegar a un curso avanzado, que puede ser en Python y Java. Actualmente hay inscritos mil 002 alumnos, alumnas en distintos niveles.



“Con lo que hemos conseguido, somos ya la Escuela de Código más grande de América Latina, pública”, destacó.



Asimismo, al día de hoy 2 mil 400 alumnos han terminado, por lo menos un grado; hay 532 certificados y certificadas, “30 por ciento son mujeres, es un porcentaje que queremos crecer”, señaló.



Por su parte, el director de Políticas Públicas de Meta para México, Centroamérica y el Caribe, Íñigo Fernández Baptista comentó que desde Meta están agradecidos con el Gobierno de la Ciudad de México.



“Gracias, jefa de Gobierno; gracias, Pepe; gracias a todos los integrantes del presídium, porque en mi opinión, estamos ante uno de los proyectos educativos más importantes de América Latina».



Añadió que la Escuela de Código de PILARES, “es un ejemplo perfecto de cómo se tiene que construir la tecnología y nuestra visión para el metaverso, porque es colaborativo, público, privado, sociedad civil, academia, todos participando en este gran esfuerzo colectivo. Es incluyente, porque todos tienen acceso a estas herramientas; es accesible, porque cada vez más personas las van a tener a su disposición; y es inclusivo. Y para nosotros esa es la visión que creemos que tiene que tener el metaverso y en verdad agradecemos al Gobierno de la Ciudad México por tomar en cuenta”, expresó.

