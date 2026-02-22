Activan narcobloqueos en ocho estados tras abatimiento de “El Mencho”

Publicidad - LB2 -

Violencia simultánea paraliza vialidades; Nayarit suspende clases como medida preventiva.

Guadalajara, Jal. (ADN/Arturo Hernández) – El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detonó una jornada de narcobloqueos y hechos violentos en al menos ocho estados del país, generando suspensión de transporte público, cierres carreteros y medidas preventivas en el ámbito escolar.

Los incidentes comenzaron alrededor de las 8:00 horas de este domingo 22 de febrero, luego de que se confirmara la muerte del líder criminal durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Desde ese momento, se reportaron vehículos incendiados y bloqueos en vialidades estratégicas, principalmente en regiones con presencia del CJNG o colindantes con Jalisco.

Las entidades donde se han documentado hechos violentos son Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato y Colima, de acuerdo con reportes preliminares de autoridades estatales. En varias de estas demarcaciones se registraron quemas de unidades de transporte y cierres parciales de autopistas federales.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro activó el “Código Rojo” y convocó a una mesa de seguridad con autoridades de los tres órdenes de gobierno para coordinar la respuesta institucional. De manera paralela, la Secretaría de Transporte estatal determinó suspender el servicio de transporte público hasta nuevo aviso, mientras fuerzas de seguridad realizan operativos para restablecer el orden.

En el estado de Nayarit, aunque no se reportaron bloqueos de la misma magnitud, el gobierno estatal anunció la suspensión de actividades escolares como medida preventiva, ante el riesgo de que la violencia pudiera extenderse a su territorio por la cercanía geográfica con Jalisco.

Hasta el momento, en Jalisco se reporta una persona fallecida en el contexto de los disturbios, sin que se hayan dado a conocer mayores detalles sobre su identidad o las circunstancias del deceso. Las autoridades federales no han emitido aún un informe oficial detallado sobre el operativo en el que perdió la vida Oseguera Cervantes ni sobre el balance total de los hechos violentos posteriores.

