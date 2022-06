En rueda de prensa extraordinaria, exponen que las estrategias de las autoridades han fallado porque siguen personas armadas en las calles, los asesinos no son detenidos y no reciben castigo, lo que genera impunidad y más delitos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Ante el cúmulo de homicidios y otros delitos cometidos en Ciudad Juárez, representantes de organismos empresariales exigieron a las autoridades estrategias que funcionen ya que, las usadas hasta ahora, fallaron.

Una veintena de representantes de negocios, cada uno con un promedio de 4 mil representados, se reunieron ayer para expresar la urgencia de que los gobiernos actúen en contra de los delincuentes, los atrapen y los castiguen para frenar la impunidad con la que actúan ahora.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jesús Manuel Salayandia Lara, dijo que no hace falta ser un experto para ver todo lo que está pasando en la ciudad: que la inseguridad se está saliendo de control y afectando a todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Indicó que existe alarma por los indicadores de homicidios, ya que en lo que va del año han matado a 420 personas y la autoridad solo ha logrado 55 sentencias condenatorias de homicidas, según datos de la Fiscalía General del estado (FGE).

En mayo pasado hubo 180 asesinatos, lo que convirtió a ese mes en el más violento, hasta ahora, del 2022, en junio van casi 50, así que está en ir por un camino similar o peor al pasado, dijo.

Además, de los 28 multihomicidios cometidos en el estado, 16 se cometieron en la frontera.

Lo que preocupa, añadió, es que estos números van en aumento y no hay respeto por la vida humana, que el gobierno no ha podido cumplir con la obligación de brindar seguridad, así como que se mantengan las mismas estrategias, políticas y mecánicas que no han dado resultado, además de la insensibilidad con los deudos y con los negocios afectados.

Lo ocurrido ayer en el restaurante Denny’s, donde mataron a 4 personas y dejaron herida a una, muestran cosas que no deberían de suceder, porque la vida de un ser humano es muy valiosa no no deben existir civiles portando armas sin permiso en la ciudad.

Esa es una de las grandes fallas que se tiene como sociedad y como gobierno, porque los ciudadanos necesitan un ambiente seguro para vivir y los negocios para prosperar y generar empleos, impuestos, riqueza y demás.

No es justo, consideró, que clausuren o multen a los negocios porque les dan todo el peso de la responsabilidad por la inseguridad, pero quien falló fue el gobierno al permitir tanta gente armada en la calle, mientras el empresario es el que paga las multas y las clausura.

¿Qué quiere que hagamos el gobierno, que tengamos detectores de armas en las puertas, un séquito de gente armada ahí en la entrada? Nuestra función no es generar seguridad, eso es trabajo del gobierno, pero ya estamos hartos realmente de que sigan pasando este tipo de cosas”, sentenció.

Consideró que los empresarios también se han mostrado apáticos, pero que también tienen que preocuparse por lo que pasa porque es trabajo de todos.

“Mientras los criminales no sean detenidos, juzgados, castigados severa y asertivamente, mientras la autoridad preventiva no tenga la capacidad de evitar que circulen armados, no van a parar esta ola de violencia”, declaró.

Dijo que se requiere dotar a los policías de mejores estrategias, herramientas y tomar acciones distintas que funcionen, porque por ahora Ciudad Juárez ya está otra vez en el plano nacional y eso ahuyenta las inversiones y la calidad de vida de todos.

Los juarenses, aseveró, necesitan que este ambiente se inseguridad pare, que los dejen trabajar, que les permitan ser una ciudad segura para atraer inversión y empleo digno.

“Como empresarios, estamos dispuestos a apoyar en lo que sea necesario para evitar crisis como la del 2008”, indicó.

Junto a Salayandia Lara, estuvieron Sergio Salgado, de la Asociación de Bares; Agustín Villanueva, representante la Unión de Yonkeros de Ciudad Juárez>; Jorge Puga, representante de la Coalición de Transportistas de Ciudad Juárez; Fabiola Armábula, representante de la Amexme; José Luis Mauricio, presidente de Líderes por Juárez y Gildardo Muñoz, de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios.

Además, Ernesto Montes, presidente de la Asociación de Contadores de Ciudad Juárez; Baltazar Samaniego, presidente de la Agrupación Empresarial de Transportistas de Juárez; Lic. Alonso, Representante del Instituto de Contadores de Ciudad Juárez; Melchor Galindo, consejero de Canacintra; Oscar Alcázar, representante del Colegio de Arquitectos e Ingenieros e Ing. Zúñiga, de la Cámara Mexicana de la Industria de Transformación.

