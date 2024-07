Visita equipo “We Will” del Cobach Plantel 5 las oficinas del Pueblito Mexicano

Publicidad - LB2 -

Las alumnas crearon el modelo “Apachitos Seguros” para dar soporte emocional a sus compañeros.

Ciudad Juárez, Chih .– El equipo “We Will”, integrado por alumnas del Plantel 5 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), visitó las oficinas de representación de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, en el complejo de Pueblito Mexicano, para dar a conocer detalles sobre su proyecto de apoyo emocional.

“Apachitos Seguros” es un modelo creado por las jóvenes, enfocado en el cuidado de la salud mental en la comunidad escolar, mismo que ha reinventado la manera de actuar ante situaciones de riesgo entre las y los alumnos.

El programa ha tenido un impacto en al menos 800 jóvenes, 128 docentes y personal administrativo, además de 800 padres de familia y fue la importancia de formar espacios seguros y confiables dentro del complejo educativo, el motor para desarrollarlo.

El equipo está conformado por América Duarte Mendoza, Alessandra Salcido Cruz, Camila de la Cruz Maese, Evelin Martel Durán, Janet Navarro Hernández y Ximena Silva Guerra.

“Este proyecto nació porque nosotros vimos una problemática que impactó, donde una niñita lamentablemente tuvo un intento de suicidio, entonces nosotros debíamos hacer algo al respecto y creamos Apachitos Seguros donde nos enfocamos en la salud mental”, mencionó Alessandra.

Gracias a encuestas, descubrieron que la mayoría de sus compañeros nunca había solicitado ayuda psicológica y más del 70% se habían sentido solos, tristes, estresados y cansados, mientras que alrededor del 50% habían tenido alguna situación de crisis socioemocional.

Con estos datos, las integrantes idearon la logística para ayudar la salud mental de cada uno de sus compañeros y con ello mejorar su un rendimiento y sensación de bienestar dentro del plantel, a través de tres fases: We Can, Contención Interna; We Care, Contención Externa, y We Will, Protocolos de Actuación.

En la primera fase, se capacita a jefes de grupos, docentes y personal administrativo sobre primeros auxilios psicológicos, además de implementar talleres y orientación sobre la salud mental con la ayuda de diferentes organizaciones civiles.

En la segunda fase se realizó un convenio con la Asociación de Psicólogos Bonhomía y se lograron acuerdos con psicólogos y jurídicos de la Coordinación del Cobach Zona Norte, además de una capacitación para madres y padres de familia.

En la última fase se creó una guía de atención para estudiantes en crisis para que los actores educativos del plantel pudieran acceder al conocimiento y al apoyo eficaz oportuno.

Gracias al éxito que se ha obtenido, este proyecto será presentado en Nuevo Vallarta con el apoyo del Gobierno del Estado.

Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en la frontera, puntualizó que se trata de un gran proyecto, por lo que ya obtuvieron un apoyo de 25 mil pesos por parte del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), y está en proceso conseguir un estímulo más.

“Es un proyecto de inteligencia emocional para ayudar con problemas de ansiedad, depresión y de prevención del suicidio a jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres”, externó Ibáñez.

Por su parte, la Coordinadora del Cobach Zona Norte, Laura Robledo, mencionó que su prioridad son los estudiantes y que el proyecto es desarrollado con el apoyo de los padres de familia y del trabajo de los estudiantes.

Cabe destacar que esta iniciativa ganó la edición 2023 de ‘Juntos por la Juventud’, un programa encabezado por el Ejecutivo que impulsa el liderazgo y proyectos sociales en jóvenes.

