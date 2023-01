Un golpe al prestigio de la UNAM

De acuerdo con la publicación de QS Ranking, la Universidad Autónoma de México (UNAM) es la mejor universidad de México y la segunda mejor institución de América Latina, entre los criterios en que la UNAM resalta el renombre de sus académicos, suele ser una universidad muy competida para sus aspirantes

A finales de diciembre del año pasado, el investigador del centro de estudios literarios de la UNAM Guillermo Sheridan, afirmó que la tesis de la ministra Yazmin Esquivel era un plagio, la acusación llegaba pocos días antes de la elección del nuevo presidente para la Suprema Corte, cargo que Esquivel disputaba y finalmente ocupó la magistrada Norma Pinna, Esquivel era apuesta personal del presidente de la República, López Obrador, que no paró de demostrar su apoyo a Esquivel a pesar de las denuncias e investigaciones.

El desprestigio no solo cayó en la ministra, sino salpicó totalmente a la UNAM quien a través de la tutora de la tesis la profesora Martha Rodríguez, quien negó en todo momento las acusaciones, el día de ayer la institución educativa rescinde el contrato de la profesora Rodríguez por haber “incurrido en causas graves de responsabilidad”. Después de una extensa investigación, la universidad no tenía dudas de que la tesis de Esquivel había sido un plagio.

Varios docentes y académicos para proteger la credibilidad de la UNAM que en estos momentos está en juego, han enviado una carta petición firmada por cada uno de ellos para que la Comisión de Honor y Justicia del consejo Universitario intervenga en el caso y retire el título del a ministra. Y es aquí donde se pone mejor por que la UNAM se encuentra ante un vacío legal porque no puede invalidar el título de la ministra, no está tipificado como delito en el reglamento de la universidad.

Yasmin Esquivel dijo hace un par de días que no tenía por qué renunciar a la Suprema Corte porque no tenía nada de qué avergonzarse, la pregunta es que en teoría no debería estar en la SCJN alguien que no tiene el más mínimo empacho de comprar una tesis, de fabricar pruebas para exonerarse culpando inocentes?, la respuesta es simple, sigue como ministra de la SCJN por que es mas que obvio que cuenta con el respaldo de López Obrador, al cinismo puro de la mayoría que rodea a la 4T. No han faltado defensores de Yasmin Esquivel, pero sin dar argumentos, hasta ciertos momentos la ministra se ha convertido en intocable.

La UNAM se juega su imagen, su prestigio de autonomía y apego a la Ley en un caso que marcaría un precedente, o que su reputación quede en entredicho. El plagio es una desfachatez por que quien lo presenta sabe que es un trabajo realizado por otra persona. El 6 de enero la universidad anunció que tomará medidas con programas de cómputo para detectar plagios en tesis, mientras tanto creo que el mal ya este hecho y debe actuar en consecuencia.

Aldonza González Amador Criminóloga y Empresaria Juarense

Aldonza González Amador Criminóloga y Empresaria Juarense

Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.