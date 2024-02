TRUMP, EL REGRESO…

Publicidad - LB2 -

Como mencionaba/amenazaba la promoción de la 2da parte de la película Tiburón, convertida ya en secuela, “Cuando creían que el peligro había pasado, Tiburón 2, la película“. De la misma manera, Donald Trump, se encamina a su segundo mandato. Con ello se cumplen sus palabras, “Sí en plena 5ta Av. de Nueva York, asesinara a una persona, no pasaría nada“, lo cual estoy empezando a constatar. Solo se necesita observar al elector norteamericano, ama a ese sujeto. Incluso su proclama de volver a hacer de USA un país fuerte otra vez, se parece un poco a la idea que les vendió J. Hitler a los alemanes, con aquello de la supremacía blanca, populismo puro. En 2016 cuando ganó la primer vez, muchos asegurábamos que no lo llegaría, que su discurso y presencia no lograría convencer a los sensatos ciudadanos norteamericanos y… nos equivocamos del todo. El mundo entero está harto del político tradicional, ahora, vota por el discordante, el inapropiado, el estridente, el estrafalario.

¿Puede caer un fin de semana a media semana? Según el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García si. En un video que circula en Internet lo asegura en repetidas ocasiones, al verlo pensé, es un meme, sin embargo es real. La preparación de ese gobernador, me impulsa a preguntar, ¿para qué diantres conviene estudiar en México? ¿Cómo pudo haber llegado a tan alta posición? Veracruz es un estado con uno de los padrones electorales más grandes del país. Cuando hace años, supe de él, me impresionó su supuesto Doctorado en Economía, digo supuesto porque con ese y otros dislates de la misma talla, no le alcanza ni para contador privado.

- Publicidad - HP1

Patinan pequeñas y medianas empresas con nuevas leyes laborales.- me asombra ser precisamente yo quien esto escribe. Me comenta un pequeño empresario con una plantilla laboral de 8 personas, que cada vez, le es más difícil completar la nómina, que los aumentos de salario y las nuevas prestaciones laborales tienen a su empresa a punto de cerrar sus puertas. ¿Qué pasaría si cientos de miles de empresas optan por tomar esa misma determinación? La Economía de un país del tamaño del nuestro, es un asunto delicado, no se le debe mover, si no se sabe lo que se está haciendo. La gente está muy feliz con el 100% de aumento en el aguinaldo, permiso pagado de días al esposo de la parturienta, más vacaciones, la no llamada del patrón a sus trabajadores fuera del horario de trabajo porque eso se considera una especie de violencia y la posibilidad de reducir la jornada laboral… ¿Queremos ser como países con un alto salario? Comparemos también la productividad de ellos.

Se cumplió la profecía de mi primo.- esto es con referencia a mi no crítica al sistema, la que realicé desde el gobierno de LEA (Luis Echeverría Álvarez), lo explico. Corría la década de los 90’s en Cd. Juárez, estando yo entrenando en un gimnasio de levantamiento de pesas, llegó mi primo, José Luis Rucobo, luchador profesional conocido como El Legionario. Él siempre fue más fuerte que yo, sin embargo esa vez, me envalentoné y le dije, “Te apuesto 100 Dlls. a que puedo levantar más peso que tu“, me contestó ¿qué, te crees muy león? No te creas tanto, porque el más tonto que veas, ese te va a poner en la madr…ina. Si, 30 años después, su profecía se cumplió.

“El ayer se ha ido río abajo, y no puedes hacer que regrese”

Larry McMurtry



“La tontería es infinitamente más fascinante que la inteligencia. La inteligencia tiene sus limites, la tontería no”

Claude Chabrol



“Nunca temas pedir demasiado cuando vendas, ni ofrecer muy poco cuando compres”

Warren Buffett



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.