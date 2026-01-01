Suspenderá Hacienda estatal cobros en medios alternos este 1 de enero por actualización de sistema

Publicidad - LB2 -

La interrupción será temporal y afectará pagos en línea, kioscos y tiendas de autoservicio durante tres horas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado informó que este 1 de enero de 2026 se suspenderá temporalmente el cobro a través de medios alternos de pago, debido a una actualización del sistema para incorporar nuevos conceptos de cobro.

De acuerdo con la dependencia, la suspensión se aplicará desde las 12:00 del día y hasta las 3:00 de la tarde, periodo en el que no estarán disponibles los servicios de pago en la plataforma ipagos.chihuahua.gob.mx, ni mediante el número de WhatsApp habilitado, kioscos electrónicos o tiendas de autoservicio.

La Secretaría precisó que la actualización impactará a todo el sistema de pagos, por lo que no será posible realizar trámites durante ese lapso a través de ningún medio alterno.

Asimismo, se informó que las oficinas de Recaudación de Rentas reanudarán labores el viernes 2 de enero a partir de las 8:00 de la mañana, por lo que las personas interesadas en aprovechar los descuentos del programa Borrón y Cuenta Nueva podrán hacerlo de manera presencial o mediante los medios alternos una vez restablecido el sistema.

En relación con la revalidación vehicular 2026, la dependencia aclaró que el pago podrá realizarse hasta el mes de febrero, y que los costos serán dados a conocer en los próximos días, una vez que se actualice la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La Secretaría de Hacienda recordó que durante enero se aplican descuentos de hasta 70 por ciento en multas por Actos de Ejecución Estatales de 2023 y años anteriores, recargos estatales de 2022 y anteriores, adeudos de engomado 2015 y previos, así como en el Derecho de Control Vehicular correspondiente a los ejercicios de 2016 a 2022.

Además, las infracciones de tránsito no graves cuentan con un descuento del 50 por ciento, mientras que la expedición de licencias de conducir tiene una deducción del 30 por ciento. También se contemplan rebajas de hasta 50 por ciento en derechos e infracciones de transporte, así como en exámenes toxicológicos, revisiones físicas, mecánicas y revisiones anuales.

La dependencia estatal exhortó a la ciudadanía a planear sus pagos y trámites con anticipación, tomando en cuenta la suspensión temporal del sistema durante el primer día del año.

