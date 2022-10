Señala Juan Carlos Loera acoso por parte de estado

Agentes de la AIE arribaron armados a las oficinas de la Secretaría de Bienestar a realizar una diligencia en medio de una investigación sobre comprobantes falsos de vacunación, pero esa dependencia no entrega ese documento, menciona.

Ciudad Juárez, Chihuahua (ADN / Martín Orquiz) – Después que elementos de la Agencia estatal de Investigaciones (AEI) acudió a las oficinas de la Secretaría de Bienestar a realizar una diligencia sobre una carpeta de investigación abierta por uso de comprobantes falsos de vacunación, el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa, se quejó del exceso de fuerza y que se haya realizado sin comunicárselo.

Indicó que personal de la dependencia federal, incluso él mismo, participa en la Mesa para la Construcción de la Paz, donde se le pudo informar sobre el operativo y solicitar su cooperación.

Dijo que la delegación estatal de los Programas de Bienestar trabaja siempre con apego a la ley y apoyará para atacar la corrupción; sin embargo, consideró que es extraño que los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realicen actividades en una dependencia que no tiene nada que ver con la expedición de certificados de vacunación.

Previó que podría tratarse de una acción política para afectar la imagen de la dependencia y del funcionario, ya que la movilización policiaca realizada para entregar un simple oficio de investigación es un exceso con un claro intento de persecución policiaca.

Loera de la Rosa, informó que esta tarde agentes de dicha corporación ingresaron armados a la oficina que se encuentra sobre la calle Perú y Carlos Villarreal, lo que causó temor entre empleados y ciudadanía.

Los investigadores hicieron de su conocimiento que realizan una indagación sobre certificados de vacunación contra el COVID-19 apócrifos.

Comentó que Bienestar y las oficinas de Gobierno Federal siempre estarán dispuesta a apoyar en todo aquello que tenga que ver con el combate contra la corrupción.

“Lo que se me hace raro son las formas, se me hace muy extraño que, nosotros participando diariamente en una mesa de coordinación de seguridad y de construcción de la paz… donde están las dependencias federales, pero también están la Fiscalía del Estado y la Gobernadora, ahí no se traten estos asuntos”, dijo.

Por el contrario, llegaron varias mujeres y hombres armados en patrullas a las oficinas federales que se encargan de dar atención a la ciudadanía.

Consideró que se actuó de una forma grotesca e, incluso, hasta para acosarlo, pero no hay nada que ocultar porque se debe trabajar para que la legalidad prevalezca y no es así como debe actuar la dependencia estatal.

Expondrá lo que pasó en la Mesa de Seguridad porque formas para pedir las cosas y se pueden tratar de otra forma porque los delitos se deben combatir, pero esta no es la mejor manera de hacerlo.

