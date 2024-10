Se registra Cristina Jiménez para dirigir el PAN estatal

Publicidad - LB2 -

Cristina Jiménez presentó su documentación ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales para contender por la dirigencia estatal del PAN.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Cristina Jiménez formalizó su intención de liderar el Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua al presentar su documentación ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales. En su registro, la aspirante estuvo acompañada por miembros de su planilla, a quienes presentó en su mensaje, destacando la importancia del apoyo que ha recibido por parte de diversos panistas en el estado.

Jiménez, quien ha sido empresaria durante los últimos 20 años, dejó en claro que su aspiración a la dirigencia no se basa en una búsqueda de empleo, sino en su deseo de impulsar un proyecto para fortalecer al PAN en Chihuahua. “El día de hoy me presento con una aspiración siendo muy clara, yo no vengo a pedir trabajo. Yo tengo una empresa desde hace 20 años, yo vengo a un proyecto, me interesa invertirme en proyectos”, señaló durante su discurso.

La candidata a la dirigencia estatal enfatizó su papel como voluntaria dentro del partido, destacando que nunca ha solicitado trabajo en el PAN. Explicó que su decisión de contender surgió luego de que varios líderes estatales la abordaran, lo que le permitió darse cuenta del valor de la propuesta que ahora encabeza. “Tuve la oportunidad de darme cuenta que efectivamente este proyecto vale la pena”, afirmó.

Durante su mensaje, Jiménez hizo alusión a la situación actual que atraviesa el PAN, refiriéndose a una crisis importante dentro de la esencia del partido. Aunque no especificó detalles, subrayó que esta problemática podría tener un gran impacto si no se aborda adecuadamente. Sus palabras dejaron entrever que su propuesta buscará fortalecer los valores y la identidad partidista en tiempos complicados.

El registro de Cristina Jiménez se da en un contexto político donde los partidos enfrentan retos internos y externos, y la elección de una nueva dirigencia estatal en el PAN será clave para definir el rumbo del partido en Chihuahua. La Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN será la encargada de validar su candidatura y dar seguimiento al proceso electoral interno.

Con esta candidatura, el PAN en Chihuahua entra en una etapa de renovación, en la que la elección de su nuevo liderazgo será crucial para enfrentar los desafíos políticos en la entidad y preparar el camino para los próximos procesos electorales.