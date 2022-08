Revolucionará comunicaciones el programa Internet para el Bienestar

Anuncia Juan Carlos Loera que el Gobierno Federal utilizará la infraestructura de CFE y de la empresa Altán para dotar del servicio a los lugares más apartados de forma gratuita.

Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – La infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la red de la compañía Altán, serán utilizadas para proveer Internet a los lugares en donde la red comercial no ha llegado, informó el delegado estatal de los Programas para el Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa.

En la última reunión que sostuvieron los delegados de los Programas para el Desarrollo de todo el país, con el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el coordinador de estos programas a nivel federal, Carlos Torres, se acordó el nacimiento del programa Internet para el Bienestar.

La estrategia, que revolucionará las comunicaciones, consiste en llevar el servicio a los lugares donde no existe conexión, ya que a las empresas comerciales no les ha interesado ese mercado porque no les representa ganancias; sin embargo, el acceso a la red digital es un derecho que deben tener todas y todos los mexicanos.

Loera de la Rosa informó que, de todo el territorio nacional, apenas el 40 por ciento cuenta con conexión a Internet, mientras que en Chihuahua existen muchas comunidades donde no llega el servicio, salvo en las cabeceras, pero es de muy baja calidad.

Citó el caso del Municipio de Morelos, Chihuahua, donde no había ningún tipo de servicio telefónico, ahí se instaló una antena de 30 metros de altura, gracias a la cual ya cuenta con ese beneficio.

Representantes del Gobierno Federal se reunirá la próxima semana para definir como proveer Internet a través de la infraestructura con la que cuenta la CFE y la empresa Altán, en la que el Gobierno Federal posee el 61 por ciento de sus activos.

La CFE, añadió, cuenta con una cobertura del 99.6 por ciento del país, por lo que su red de fibra óptica es ideal para llevar el Internet a todos los rincones de la entidad.

En un principio, indicó, serán las escuelas que forman para del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), las que contarán con servicio gratuito, incluso algunas ya cuentan con el programa Internet para Todos, que se convierte a Internet para el Bienestar.

