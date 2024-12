Retira Hacienda del paquete fiscal la sobre tasa del 1 por ciento al ISN

Publicidad - LB2 -

Frente a la inconformidad de los empresarios, es que las autoridades estatales dieron marcha atrás a la intención de crear un fondo para infraestructura.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, confirmó que se dio marcha atrás al incremento de uno por ciento al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Previo a su comparecencia ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado con motivo del Paquete Económico Estatal para el ejercicio fiscal del 2025.

“Estuvimos reuniéndonos con varias cámaras empresariales, con varios organismos empresariales, no solamente eso, hicimos un análisis al interior y concluimos que cuando se comenzó a trabajar el Paquete Económico había unas condiciones distintas a las de hoy, así que ya no vemos nosotros posibilidades, ya no vemos una condición económica favorable para poder mantener el incremento del Impuesto Sobre la Nómina”, declaró Granillo.

El titular de Hacienda agregó que es “algo que le pedimos al Congreso que lo retirara, que no se tomara en cuenta, ahí se termina el asunto”.

“Aun así vamos a seguir fortaleciendo diversos rubros, son las prioridades del Gobierno del Estado. El dinero se está gastando donde se debe de gastar y así será para el 2025”, afirmó el secretario de Hacienda.

