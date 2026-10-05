Respalda Brighite Granados a Andrea Chávez tras asumir coordinación de Morena en Ciudad Juárez

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La dirigente morenista destacó la trayectoria de Chávez y afirmó que representa una nueva generación dentro del movimiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Brighite Granados expresó públicamente su respaldo a Andrea Chávez Treviño después de que asumiera la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Ciudad Juárez, y destacó su trayectoria, trabajo territorial y permanencia dentro del movimiento.

En un mensaje difundido en redes sociales, Granados recordó que hace 15 años se incorporó al proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador, al que vinculó con una expectativa de transformación política centrada en los sectores con mayores necesidades.

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La dirigente señaló que ahora identifica esos mismos principios en una nueva generación de Morena y colocó a Andrea Chávez dentro de ese relevo político, al referirse a su recorrido, sus responsabilidades anteriores y su participación en distintos momentos internos del partido.

“He sido testigo de tu crecimiento y de las batallas que has dado. Te he visto trabajar, resistir y, sobre todo, poner el proyecto colectivo por encima de cualquier aspiración personal”.

Granados sostuvo que su reconocimiento hacia Chávez parte de lo que describió como una trayectoria construida con trabajo político, presencia territorial y defensa de sus convicciones.

El mensaje fue publicado después de que Chávez difundiera su nombramiento como coordinadora de Morena en Ciudad Juárez, responsabilidad desde la cual adelantó que concentrará su actividad en el territorio y en el contacto con las bases del movimiento.

“Me llena de orgullo que hoy asumas esta responsabilidad en nuestra querida Ciudad Juárez. Una ciudad que necesita cercanía, humanismo y mucho amor por su gente”, escribió Granados.

La dirigente también vinculó la nueva encomienda de Chávez con la continuidad del proyecto político que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que observa en la senadora valores que, desde su perspectiva, estuvieron presentes en el origen de Morena.

Granados cerró su posicionamiento con un llamado a que Ciudad Juárez mantenga un papel relevante dentro de la organización del movimiento, al plantear que desde la frontera puede fortalecerse nuevamente la movilización territorial y política de Morena.

El pronunciamiento se suma a las expresiones de respaldo surgidas después del nombramiento de Andrea Chávez y ocurre en una etapa de reorganización interna del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

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