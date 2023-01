Regresarán teatro de títeres Huitzilin y proyectos de cultura tarahumara en Juárez

Ciudad Juárez, Chih .- Con esa finalidad se entrevistaron con la coordinadora de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género, la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, con quien han trabajado desde hace años cuando la edil se desempeñaba en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.

Mina Palma es sobrina del desaparecido artista tarahumara Erasmo Palma, quien destacó como músico, compositor, pintor, escritor, traductor y promotor de la cultura de su pueblo a nivel nacional e internacional, y por haber sido galardonado por el Premio Nacional de Ciencias y Artes, recordó la regidora Mendoza Rodríguez.

Señaló que Mina sigue los pasos de su tío al promover la cultura tarahumara con orgullo, mientras que el maestro Eduardo Díaz en el mismo sentido, es un promotor de los pueblos originarios de México a través del teatro.

“Es muy bonito, siempre he estado orgullosa de mi cultura, me siento orgullosa de hablar en rarámuri, yo protejo la cultura de nosotros, de nuestros ancestros, lo que mis padres me enseñaron y más que nada, poder ayudar a mi familia, eso es muy bonito, poder ayudar a mi gente”, dice Mina Palma.

Carolina, quien ha participado en grabaciones de musicales, actualmente está participando como actriz en la producción cinematográfica denominada El País de los Tarahumaras, que está filmando la vida del escritor y artista de teatro, el francés Antonin Artaud, quien en 1936 visitó la sierra Tarahumara para conocer la cultura de la etnia representativa de la entidad y la promovió a través de sus obras.

Del proyecto de filmación no abunda por cuestiones de confidencialidad, pero indicó que a la par busca impulsar la producción y comercialización de prendas confeccionadas por su pueblo, con un toque moderno para el que busca el apoyo del Ayuntamiento de Juárez y de otras autoridades de la entidad.

“Queremos un proyecto de costura y las pulseras que hacemos, queremos ver si nos apoyan. Queremos presentarles un proyecto como el de las camisas y bordados que hacemos a mano y en el que participan toda la comunidad indígena. En mi cultura todas las personas saben de costura a mano”, expresó.

Indicó que se busca establecer la red en Ciudad Juárez con integrantes de la comunidad para distribuir prendas.

Eduardo Díaz es el fundador de la compañía de Teatro de Títeres Huitzilin. Es originario de Ciudad Juárez, del popular barrio de la Bellavista y reside actualmente en Cuernavaca, Morelos.

La compañía nació en el año 2009 y ha participado en los festivales internacional Chihuahua, el festival de Arte de los Títeres, ha recorrido la sierra de Tarahumara y ha pisado escenarios internacionales dirigiéndose a un público infantil con contenidos pedagógicos y culturales.

“Somos una comunidad no solo de rarámuris, también algunos mixtecos y zapotecas nos ayudan, manejamos todo lo que es la cultura indígena de México, las danzas aztecas, la cultura náhuatl y lo hacemos de manera escénica en el teatro de títeres y con lenguas indígenas”, destaca.

La compañía cuenta con más de 25 obras y alrededor de 500 títeres construidos por ellos, ya que también imparten talleres de construcción de títeres a niños, jóvenes y maestros en diferentes escuelas y asociaciones civiles; entre las obras que abordan historias prehispánicas y tradiciones mexicanas destacan Quetzalcóatl y el maíz, La Adelita, El conejo y la luna, El día de la calaverita y Kuira.

“Venimos a hablar con Paty Mendoza para plantear proyectos culturales que tenemos en puerta, ella es el vínculo con otras instituciones, principalmente con el Municipio. Ella ya estuvo en la Secretaría de Cultura desde hace muchos años y contamos con su apoyo”, refiere.

Indicó que los proyectos culturales que plantean serán activados este año tras el periodo de pandemia de Covid-19.

“Hay cuentos muy hermosos de todo el mundo que ya conocemos de Hollywood y la televisión, pero nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestra propia mitología, nuestros cuentos, nuestra propia historia. Vamos no solo a los niños de las comunidades indígenas, sino a los de las ciudades que son indígenas urbanos y también a los que no lo son, pero son mexicanos”, puntualiza.