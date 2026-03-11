Reconoce Secretaría de Salud a personal del Ichisal por años de servicio

Publicidad - LB2 -

Un total de 124 trabajadores recibieron medallas y diplomas por su trayectoria en hospitales y unidades médicas del estado.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Estado entregó medallas y diplomas a personal del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) en reconocimiento a su trayectoria y años de servicio en distintas unidades hospitalarias de la entidad.

Durante la ceremonia, el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, destacó la vocación y el compromiso del personal que ha dedicado gran parte de su vida profesional al servicio público en beneficio de la población chihuahuense.

“Sabemos que el verdadero pilar de nuestro sistema de salud es su gente. Nuestro personal médico, de enfermería, técnico, administrativo y de apoyo representa el corazón de cada hospital y unidad de atención”, expresó.

En el evento se reconoció a 124 trabajadores del total de 173 empleados distinguidos, quienes cumplieron 20, 25, 30, 35, 40 y hasta 45 años de servicio dentro del sistema estatal de salud.

Las y los galardonados recibieron una medalla y un diploma como muestra de agradecimiento por su trayectoria profesional y su contribución al funcionamiento de los hospitales y centros de atención médica.

Autoridades presentes señalaron que estas distinciones representan décadas de trabajo constante para brindar atención médica oportuna y de calidad a la ciudadanía, destacando la importancia del personal en el fortalecimiento del sistema de salud estatal.

El reconocimiento forma parte de las acciones institucionales para valorar la labor de quienes integran el sector salud, particularmente de aquellos que han mantenido una trayectoria prolongada en la atención a pacientes en el estado de Chihuahua.

