InicioEstado

Reconoce GPPRI institucionalidad de Memo Ramírez al frente del Congreso

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Arturo Medina destacó el diálogo, la pluralidad y la responsabilidad institucional durante la presidencia del diputado priista.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, reconoció el trabajo realizado por el diputado Guillermo “Memo” Ramírez durante su periodo al frente de la Presidencia del Poder Legislativo.

Medina destacó que la gestión de Ramírez se caracterizó por la institucionalidad, el diálogo y el respeto a la pluralidad, elementos que consideró fundamentales para conducir los trabajos del Congreso del Estado.

- Publicidad - HP1

El coordinador parlamentario recordó que, después de varios años en los que el PRI no ocupaba la Presidencia del Congreso, la llegada de Ramírez a esta responsabilidad permitió mostrar nuevamente la forma en que su partido entiende el ejercicio de las instituciones.

“Con nuestro regreso a la Presidencia del Congreso a través de Memo Ramírez, recordamos lo que nos distingue como priistas: la institucionalidad, el diálogo, el respeto a la pluralidad y la misión irrenunciable de poner a la gente en el centro de las decisiones”, expresó.

Medina señaló que durante esta etapa, Ramírez condujo los trabajos legislativos privilegiando el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

También afirmó que el diputado priista respetó la diversidad de posiciones que convergen en el Poder Legislativo, lo que permitió mantener una conducción institucional por encima de diferencias partidistas.

El legislador destacó que la capacidad de diálogo de Ramírez permitió que la Presidencia del Congreso estuviera a la altura de la responsabilidad que representa ese cargo.

Medina subrayó que el interés de Chihuahua se mantuvo como prioridad durante la gestión del diputado priista al frente del Poder Legislativo.

“Hoy que concluye esta etapa, no tengo duda de que representaste dignamente a tu partido, a tu Grupo Parlamentario y, sobre todo, a las familias de Chihuahua”, concluyó Medina.

El coordinador del GPPRI afirmó que el trabajo realizado por Ramírez refleja una forma responsable de ejercer las instituciones y de representar al Congreso del Estado.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Encabeza Maru Campos Mesa Estatal de Seguridad en Cuauhtémoc

Autoridades de los tres niveles de Gobierno acordaron reforzar vigilancia contra plantíos y tomas...
Estado

Pide Gobernador a Presidente revisar decisión de abrir presas de Chihuahua para pagar cuota a Estados Unidos

“Tengo que ser muy claro y muy contundente: nosotros vamos a apoyar a los...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto