Recibe Maru Campos reconocimiento de ULSA Chihuahua por legado familiar

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La institución destacó la contribución de Víctor Cruz y Guillermo Campos al desarrollo del plantel.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos recibió un reconocimiento por parte del patronato de la Universidad La Salle (ULSA) Chihuahua, en honor al legado de Víctor Cruz y Guillermo Campos, quienes contribuyeron al crecimiento de la institución.

Durante un encuentro con integrantes del patronato, se destacó el papel que tanto el esposo como el hermano de la mandataria desempeñaron en el fortalecimiento del plantel a lo largo de los años.

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“Realizaron un trabajo fundamental para el crecimiento de la institución”

Los miembros del organismo también expresaron su agradecimiento a la titular del Ejecutivo estatal por el respaldo brindado al proyecto educativo durante los 25 años de existencia de la universidad en la entidad.

El encuentro formó parte del diálogo permanente entre el Gobierno del Estado y el sector educativo, con el objetivo de mantener colaboración en el desarrollo académico.

En la reunión participaron representantes del patronato, entre ellos Laura Ayub, María de Lourdes Cruz, José Salvador Benavides Castro, Federico Muñoz, Guillermo Luján Peña y Florencia Valdés.

La entrega del reconocimiento se enmarca en las acciones de vinculación institucional y reconocimiento a quienes han contribuido al crecimiento de proyectos educativos en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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