Propone Óscar Avitia reivindicar identidad completa de heroínas de la patria

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El diputado planteó revisar inscripciones en letras de oro para reconocer a mujeres históricas sin apellidos conyugales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado de Morena, Óscar Daniel Avitia Arellanes, presentó ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo para reivindicar la identidad completa de mujeres que forman parte de la historia de México.

La propuesta busca evitar que la memoria pública de las heroínas de la patria siga vinculada principalmente a los apellidos de sus esposos, en lugar de reconocerlas por sus nombres propios e identidad completa.

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Avitia Arellanes planteó exhortar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que impulse ante el Congreso de la Unión la revisión y, en su caso, actualización de las inscripciones en letras de oro del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.

El legislador señaló que figuras como María Josefa Ortiz Téllez-Girón y Margarita Maza Parada deben ser reconocidas con sus nombres completos, sin apellidos conyugales, como parte de un acto de justicia histórica.

“No se trata solo de cambiar letras en un muro. Se trata de devolverles su nombre a mujeres a quienes la historia les quitó identidad para recordar primero la de sus esposos”.

De acuerdo con el punto de acuerdo, el nombre propio forma parte del derecho a la identidad, por lo que corregir estas inscripciones representa también una acción vinculada con la igualdad sustantiva.

La propuesta contempla exhortar a los congresos de las 31 entidades federativas a revisar sus propios muros de honor y espacios de reconocimiento institucional.

El objetivo es garantizar que las mujeres que contribuyeron a la construcción del país sean recordadas por quienes fueron y por su participación histórica, no únicamente por su vínculo familiar o conyugal con un hombre.

Avitia Arellanes señaló que la iniciativa cobra relevancia en un contexto en el que México tiene por primera vez a una mujer al frente de la Presidencia de la República.

El legislador sostuvo que reconocer a las mujeres del pasado implica también transformar la forma en que las instituciones cuentan la historia y preservan la memoria pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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