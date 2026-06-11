Propone Movimiento Ciudadano segunda vuelta electoral para elegir gubernatura en Chihuahua

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La iniciativa busca que el próximo gobernador cuente con respaldo mayoritario y plantea reducir recursos a los partidos políticos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado y a la Ley Electoral de Chihuahua para instaurar la segunda vuelta en la elección de la gubernatura a partir del proceso electoral de 2027.

La propuesta fue impulsada por los diputados Francisco Sánchez Villegas y Alma Portillo Lerma, quienes argumentaron que el objetivo es garantizar que la persona que encabece el Poder Ejecutivo estatal cuente con el respaldo de una mayoría efectiva de la ciudadanía.

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La iniciativa plantea que una candidatura pueda ganar en primera vuelta si obtiene más del 50 por ciento de la votación válida emitida o al menos el 40 por ciento con una ventaja superior a 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar. En caso de que no se cumpla alguno de estos criterios, se celebraría una segunda ronda electoral entre las dos candidaturas más votadas.

Francisco Sánchez sostuvo que el mecanismo permitiría fortalecer la legitimidad democrática y generar gobiernos con una base de apoyo más amplia.

“Los gobiernos más fuertes son aquellos que nacen de una mayoría clara y contundente. Chihuahua merece gobernantes respaldados por una verdadera mayoría ciudadana, no por una simple fragmentación del voto”.

El legislador indicó que la propuesta toma como referencia sistemas de segunda vuelta aplicados en países como Francia, Argentina, Chile, Brasil y Costa Rica, además de considerar experiencias desarrolladas en otros ámbitos electorales.

La reforma contempla que la eventual segunda vuelta forme parte del mismo proceso electoral ordinario, respetando los principios establecidos en la legislación electoral federal y estatal.

Sánchez afirmó que la medida contribuiría a fortalecer la gobernabilidad, incentivar la construcción de consensos y otorgar mayor peso a la decisión de los votantes al momento de definir el rumbo político de la entidad.

“Esta reforma fortalece la democracia porque garantiza que quien llegue a gobernar Chihuahua tenga detrás una mayoría efectiva de ciudadanos”.

De ser aprobada por el Congreso local, Chihuahua se convertiría en una de las primeras entidades del país en incorporar formalmente este mecanismo para la elección de la gubernatura.

La iniciativa será turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y discusión dentro del proceso de revisión de reformas electorales que actualmente desarrolla el Poder Legislativo estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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