Presenta Jael Argüelles reservas para reducir financiamiento a partidos y ampliar representación ciudadana

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La diputada de Morena afirmó que la reforma electoral mantiene privilegios y limita avances en inclusión política.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una serie de reservas a la reforma electoral que se discute en el Congreso del Estado, al considerar que el dictamen conserva privilegios para los partidos políticos y resulta insuficiente para garantizar una representación más amplia de sectores históricamente excluidos.

La legisladora sostuvo que los cambios planteados no representan una transformación profunda del sistema electoral, ya que mantienen esquemas de financiamiento partidista y, en su opinión, limitan mecanismos destinados a fortalecer la inclusión y la participación política de diversos grupos sociales.

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Entre las propuestas presentadas destacó la reducción del financiamiento público destinado a los partidos políticos. Argüelles señaló que para 2026 se contempla una asignación superior a los 234 millones de pesos, recursos que, afirmó, podrían destinarse a otras áreas prioritarias para la población.

“No puede hablarse de una verdadera transformación democrática cuando se conservan los mismos mecanismos de financiamiento.”

La diputada también propuso incorporar sanciones específicas contra discursos de odio que promuevan discriminación o violencia por razones de origen étnico, género, discapacidad, orientación sexual o condición social, con el objetivo de fortalecer la protección de derechos dentro del ámbito político-electoral.

Asimismo, impulsó junto con integrantes de la bancada de Morena medidas orientadas a incrementar la representación de personas indígenas, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y otros grupos históricamente discriminados mediante una ampliación de espacios reservados en las regidurías.

Argüelles planteó elevar del 2 al 10 por ciento las posiciones destinadas a acciones afirmativas, además de promover mecanismos que favorezcan una mayor participación de sectores vulnerables en los procesos electorales.

Otro de los puntos defendidos por la legisladora fue el reconocimiento de las juventudes como un grupo prioritario dentro de la legislación electoral, al señalar que más de un millón de jóvenes habitan en Chihuahua y continúan enfrentando obstáculos para acceder a cargos de representación pública.

“La reforma en discusión no amplía la democracia ni acerca el poder a la ciudadanía, sino que conserva las mismas estructuras de siempre.”

La diputada también respaldó la creación de distritos preferentes para fortalecer la representación política de pueblos originarios, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y juventudes, incluyendo al Distrito 22 con cabecera en Guachochi como una de las zonas prioritarias para garantizar la participación de comunidades indígenas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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