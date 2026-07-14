Presenta Francisco Sánchez amparo masivo contra el registro obligatorio de celulares

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El legislador de Movimiento Ciudadano afirmó que la estrategia busca impedir la vinculación obligatoria de líneas telefónicas con datos personales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, presentó un amparo colectivo ante los Juzgados Especializados en Materia de Telecomunicaciones de la Ciudad de México con el objetivo de impugnar el registro obligatorio de líneas de telefonía celular.

El legislador sostuvo que la acción legal busca impedir que las personas sean obligadas a asociar sus líneas telefónicas con datos personales y evitar posibles sanciones, como la suspensión o cancelación del servicio.

“El registro de celulares nació como un instrumento de control y terminará sepultado bajo una montaña de amparos. Si el régimen quiere vigilancia masiva, nosotros responderemos con amparos masivos.”

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Sánchez Villegas afirmó que la medida representa un riesgo para la privacidad de los ciudadanos y señaló que el recurso jurídico fue diseñado como un mecanismo de defensa frente a la obligación de registrar información personal para conservar una línea telefónica.

Asimismo, indicó que el amparo será promovido en distintos municipios de Chihuahua y otras entidades del país, con la intención de que más personas se sumen a la estrategia legal.

“Este amparo lleva miles de nombres, pero representa una sola causa: la libertad de México. Quisieron registrar uno por uno a los mexicanos; ahora tendrán que enfrentar uno por uno nuestros amparos.”

El diputado agregó que continuará impulsando acciones contra la legislación que ha denominado “Ley Espía”, al considerar que vulnera derechos de los ciudadanos relacionados con la privacidad y el uso de las telecomunicaciones.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una postura sobre el amparo presentado por el legislador ni sobre los señalamientos formulados durante su anuncio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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