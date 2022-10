Pide Marisela Terrazas se ejerza presupuesto destinado para el programa de Fortalecimiento de la Educación Especial

Más que apoyos se buscan herramientas para que las personas con discapacidad puedan salir adelante.

Chihuahua, Chih .- La diputada Marisela Terrazas exhortó al Ejecutivo Federal, a fin que ejerzan el presupuesto destinado para el programa de Fortalecimiento de la Educación Especial, y de razón a esta soberanía sobre el fin del recurso no aplicado, así como que se priorice este rubro en el Presupuesto de Egresos 2023.

Dentro del Ramo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 referente a la Educación Pública se notó un considerable aumento presupuestal para el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial pasando de tener un monto de 55 millones 381 mil 099 pesos en 2021, a 680 millones 071 mil 220 pesos en el presente año “Lo cual dotó de mucha esperanza a este sector, sin embargo, sólo fueron promesas que quedaron en papel y no lograron ser ejecutadas, por lo menos durante los primeros meses del año”, dijo la diputada del PAN.

Dentro de los primeros cinco meses del año, de 433.1 millones que se tenían autorizados para ejercer en el periodo solo se tuvo a disposición para ser distribuido la cantidad de 2.2 millones.

En este sentido se habla que de haberse podido aplicar el 100 por ciento del recurso, se tiene un 60 por ciento de subejercicio del presupuesto del presente año, lo que termina por convertirse en un gran problema que impacta de manera negativa en la materia de educación y los servicios de educación especial para personas con discapacidad.

Lo anterior provoca que la brecha de oportunidades tanto escolares como laborales para personas que presentan algún tipo de discapacidad siga aumentando y con ello el alejamiento de una verdadera inclusión social.

Asimismo, al ver que los recursos destinados no fueron utilizados, se puede tener una lectura errónea en la que se piense que es una necesidad prioritaria. “Es evidente que el dinero no sobra, sino que no se ha tenido como grupo prioritario a este sector de la población dentro de los objetivos del gobierno federal, y por este motivo ha faltado un diseño adecuado para el ejercicio de dicho recurso” expresó Marisela Terrazas.

