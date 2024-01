Presenta Gobierno de Parral convocatoria para Deportista y Entrenador del Año 2023

Publicidad - LB2 -

Incluyen premios para Deportista Infantil y Deportista Inclusivo.

Parral, Chih .- El Alcalde, César Peña Valles y el titular del Instituto Municipal del Deporte, Gabriel Guillermo González, dieron a conocer la convocatoria “Deportista y Entrenador del Año 2023”, con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la disciplina y participación destacada de los deportistas y entrenadores.

En rueda de prensa, se invitó a todos los clubs, ligas, comités y organismos deportivos de la comunidad, reconocidos como tales, para que postulen y participar en el certamen.

- Publicidad - HP1

Las bases de participación son las siguientes:

1.-Los clubes y ligas, comités y organismos deportivos que postulen al mejor deportista y entrenador de su organización, deberán presentar por escrito y mandar el documento digital al correo electrónico [email protected] sobre el récord obtenido en el año 2023 del seleccionado por el comité, asociación o federación que le dé la validez oficial de su participación, realizando un análisis y puntos de vista que expresen el porqué de su nominación, así mismo enviar 10 fotos en jpg. en acción al mismo correo, siendo de mayor relevancia eventos oficiales de asociación y federación de cada deporte.

2. Los deportistas y entrenadores seleccionados deben tener residencia en Parral o su región, no podrán inscribirse:

a) Quien no acredite su residencia.

b) Deportista, Deportista Infantil y Deportista Inclusivo que ya haya sido ganador en certamen anteriores.

c) Entrenadores que hayan sido ganadores en los últimos 5 años del certamen.

3. Los deportistas que estudien fuera de la región podrán ser postulados dada su situación Académica, avalado por su respectivo comité deportivo, siempre y cuando haya representado al Municipio de Parral.

4. El plazo para recibir la documentación requerida inicia el día 16 de enero y cierra el 09 de febrero del año 2024, el horario de recepción de documentos será de 9:00 a 15:00 horas en las oficinas del Gimnasio Auditorio Municipal del Centro.

5. El jurado del certamen del Deportista y Entrenador del Año estará integrado por un cronista especializado en el área de deportes, un entrenador ganador del certamen y un representante del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHDmx), serán ellos quienes emitan el fallo el día del evento y este será inapelable.

6. En caso que se diera un empate, el voto de calidad lo dará el Presidente Municipal, César Alberto Peña Valles.

7. El premio será entregado en la ceremonia especial, con fecha por definir con previo aviso, a quien a juicio del jurado calificador resulte acreedor al mismo, dado lo relevante y altamente significativo del evento para la comunidad de Parral y su región, establece como premios:

Premio Deportista del Año 2023

– Placa de reconocimiento como ganador

– Estatuilla simbólica de ganador

– Premio económico de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)

Premio Entrenador del Año 2023

– Placa de reconocimiento como ganador

– Estatuilla simbólica de ganador

– Premio económico de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.)

Premio Deportista Infantil 2023 (12 años como máximo, cumplidos en el 2023)

– Placa de reconocimiento como ganador

– Premio económico de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Premio Deportista Inclusivo 2023

– Placa de reconocimiento como ganador

– Premio económico de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.