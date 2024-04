Parral obtiene 19 medallas en el Campeonato Macro Regional de Judo CONADE 2024

Publicidad - LB2 -

La delegación estuvo integrada por 28 judocas, quienes acudieron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Parral, Chih .- El pasado fin de semana, la Delegación de Judo de Parral destacó al obtener tres medallas de oro, seis de plata y 10 de bronce en el Macro Regional, que se llevó a cabo en la ciudad Monterrey, Nuevo León.

Este evento fue clasificatorio para los Juegos Nacionales CONADE 2024 que se llevarán a cabo en el estado de Campeche en junio próximo.

El Gobierno de Parral emitió una cálida felicitación a todos y cada uno de los jóvenes parralenses que, una vez más, dieron ejemplo de la calidad de judo representativa de la ciudad, entregando su mejor esfuerzo y trayendo a la Capital del Mundo un total de 19 preseas.

Los judocas que obtuvieron medallas de oro fueron:

• David Domínguez en más de 64 kilos, categoría sub 15.

• Luis Guerrero en 73 kilos, categoría sub 18.

• Juan Rincón en 81 kilos, categoría sub 18.

Las medallas de plata fueron para:

• César Moreno en 36 kilos, categoría sub 15.

• Amín Corra, en 64 kilos, categoría sub 15.

• Fernanda Martell en 36 kilos, categoría sub 15.

• Izamar López en 52 kilos, categoría sub 18.

• Enrique Candia en 66 kilos, categoría sub 18.

• Camila Talamantes en 70 kilos, categoría sub 18.

Los judocas que obtuvieron medalla de bronce fueron:

• José Serrano en 40 kilogramos, categoría sub 15.

• David Villegas en 40 kilogramos, categoría sub 15.

• Romina Juárez en 58 kilos, categoría sub 15.

• Fernando González en 52 kilos, categoría sub 18.

• Camila Serrano en 57 kilos, categoría sub 18.

• Valeria Domínguez en 62 kilos, categoría sub 18.

• Sergio Baylón en 50 kilos, categoría sub 18.

• Sebastián González en 55 kilos, categoría sub 18.

• Estrella Rubio en 48 kilos, categoría sub 21.

• Luis Rodríguez en 60 kilos, categoría sub 60.

Los primeros y segundos lugares obtienen su pase directo a los Juegos Nacionales CONADE, mientras que los terceros lugares esperarán a ser notificados si son convocados a este importante evento.

Entre los estados presentes en la importante justa Nacional se contaron Baja California, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y el estado sede, Nuevo León.

La Delegación Parralense incluyó la participación de los judocas: Camila Navarrete, Quetzalli Torres, Danna Galaz, Victoria Sauceda, Jael López, Camila Rodríguez, Brenda Guerrero, Pedro López y Sofía Seañez.

