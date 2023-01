Continúa alerta de Protección Civil por bajas temperaturas

Durante esta semana, el termómetro descenderá a los 2 grados bajo cero; piden extremar precauciones.

Parral, Chih .- La Unidad de Protección Civil y Bomberos extendió la alerta por bajas temperaturas en la ciudad por lo que recomendó mantener vigentes las medidas preventivas por frío y las fuertes rachas de viento que se registran en la región sur del estado.

De acuerdo con información proporcionada por la propia dependencia, el frente frío número 27 y la cuarta tormenta invernal generarán rachas de viento superiores a los 50 kilómetros durante esta tarde y la madrugada del martes, así como temperaturas mínimas que varían entre los 0 grados centígrados y los 2 grados bajo cero, con máximas de hasta 13 grados durante toda lansemana por lo que se invita a la ciudadanía tomar las prevenciones correspondientes.

Lo anterior fue informado por el titular de Protección Civil, Francisco Nájera Machuca, quien priorizó la implementación de acciones preventivas ante la presencia de fuertes rachas de viento en Parral y su región, las cuales se espera sean superiores a los 50 kilómetros por hora y podrían llegar a los 110 en el estado, con presencia de Tolvaneras.

Se recomienda en este sentido, no arrojar cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales; no realizar fogatas y mantener limpio de maleza y basura los alrededores de las viviendas, y no depositar ramas de árboles ni basura en lotes baldíos.

También, retirar de azoteas, láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento; de ser posible, evitar salir o conducir en temporal ventoso. Si se conduce en carretera ante una baja visibilidad enciender luces altas e intermitentes; y resguardar las mascotas en áreas seguras de la vivienda.

Nájera Machuca asimismo, invitó a proteger del frio a las niñas, niños y adultos mayores, y confirmó que el pronóstico incluye posibilidades de agua nieve y nieve en la región serrana, por lo que se debe procurar abrigarse preferentemente con varias capas de ropa, evitar los cambios bruscos de temperatura y mantener una alimentación balanceada que incluya frutas amarillas y anaranjadas por su alto contenido de vitamina C y D.

