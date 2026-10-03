Lleva SDHyBC programa de ocupación temporal a familias de Ascensión y Casas Grandes

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La dependencia estatal entregó apoyos por 700 mil pesos a 95 personas que realizaron trabajos comunitarios.

Ascensión, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), en coordinación con los municipios de Ascensión y Casas Grandes, realizó el pago del Programa de Ocupación Temporal 2026, en beneficio de familias de ambas regiones.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que este esquema permite generar ingresos para las y los participantes, al tiempo que contribuye al mejoramiento de espacios públicos y servicios comunitarios.

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En el municipio de Ascensión se aplicó una inversión de 300 mil pesos para beneficiar a 41 personas, quienes participaron en labores de limpieza en puntos recreativos, encalamiento de árboles, mantenimiento de brechas y trabajos en el relleno sanitario de cuatro localidades.

En Casas Grandes, la inversión fue de 400 mil pesos para apoyar a 54 personas y sus familias, mediante trabajos de rehabilitación y mantenimiento de calles y caminos en siete comunidades.

Además del pago correspondiente al programa, se entregaron 22 paquetes en especie para niñas y niños menores de 3 años, con una inversión superior a 31 mil pesos, como parte de las acciones de apoyo social dirigidas a familias de la región.

“El programa genera ingresos para las y los participantes, mientras contribuye a mejorar espacios y servicios comunitarios”, señaló Jesús Carrillo.

Durante la jornada, la alcaldesa de Ascensión, Ivonne De la Hoya, y el presidente municipal de Casas Grandes, Roberto Lucero Galaz, reconocieron la coordinación entre la SDHyBC y los ayuntamientos para llevar este tipo de apoyos a las comunidades.

En la entrega también participó el director general del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), Iván Ortega, como parte del acompañamiento institucional a las actividades realizadas en ambos municipios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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