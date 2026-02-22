Mantiene Chihuahua vigilancia tras abatimiento de “El Mencho”, informa fiscal

Publicidad - LB2 -

Tema será analizado en la Mesa de Seguridad ante posibles repercusiones en la entidad

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que las autoridades estatales se mantienen atentas ante posibles repercusiones en Chihuahua tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario indicó que este tema será abordado durante la Mesa de Seguridad programada para este lunes, donde se evaluará el contexto nacional y los eventuales efectos que pudiera tener en la entidad.

De acuerdo con información oficial federal, Oseguera Cervantes fue abatido el domingo 22 de febrero durante un operativo en el estado de Jalisco. Tras los hechos, se han registrado episodios de violencia en diversas entidades del país, entre ellas Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Colima y Baja California.

Jáuregui Moreno explicó que las corporaciones estatales se mantienen en alerta y en coordinación permanente, especialmente con fuerzas federales, a fin de atender cualquier situación que pudiera derivarse en territorio chihuahuense.

El fiscal subrayó que el análisis en la Mesa de Seguridad permitirá determinar estrategias preventivas y operativas, en función del comportamiento que se observe a nivel nacional tras el operativo federal.