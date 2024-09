Lucharemos hasta las últimas instancias por la independencia, la justicia y la libertad: Alma Portillo

Publicidad - LB2 -

“Hoy, Morena pretende aprobar una reforma a la Constitución Política que busca debilitar al Poder Judicial. ¡No lo permitiremos! ¡No lo toleraremos! ¡No seremos cómplices de su traición!” Así lo declaró la diputada por Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, desde el Congreso del Estado de Chihuahua.

Chihuahua, Chih .- “Desde Movimiento Ciudadano alzamos la voz, desde el Norte del país daremos la batalla. Esta reforma es un ataque directo a nuestra democracia, a la base que garantiza nuestros derechos y libertades. ¡No está en juego el futuro, sino nuestro presente! Nuestra justicia, nuestra equidad, y nuestra dignidad como nación están en riesgo”, sentenció Alma Portillo.

La diputada advirtió que el Poder Judicial no pertenece a ningún partido; es del pueblo de México, en donde cada sentencia justa, cada derecho garantizado, cada libertad defendida ha sido conquistada con gran esfuerzo, y no permitiremos que unos pocos lo destruyan, por lo que señaló que no aceptarán la manipulación de la justicia para servir a los intereses del régimen.

- Publicidad - HP1

“En Chihuahua no aceptaremos esta imposición. Lucharemos hasta las últimas instancias para evitar que este país de leyes se convierta en un país de caprichos y abusos. Porque lo que está en juego no es solo la justicia, ¡es nuestra libertad! Hoy, más que nunca, reitero mi compromiso: ¡No nos rendiremos! Por un Poder Judicial independiente, por un México libre de la tiranía política”, expresó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.