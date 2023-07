Los ideales villistas aún cabalgan por Chihuahua: Benjamín Carrera

Publicidad - LB2 -

Por la conmemoración del centenario del asesinato del general Francisco Villa.

Hidalgo del Parral, Chih (ADN/Adriana Saucedo) «Me permito leer estas líneas a nombre de la fracción parlamentaria de Morena para hablar sobre mi General Francisco Villa, lo que no es sencillo pues porque que les puedo decir de mi General que no se sepa ya o que no haya sido escrito por las plumas de muchos como Jesús Vargas, Paco Ignacio Taibo II, Pedro Salmerón, John Reed o Friedrich Katz quien por cierto dijo que todas y todos las mujeres y hombres que pasan a la historia invariablemente tienen dos leyendas, una negra y una blanca, desde luego que existe la libertad de elegir en cual creer, y al menos un servidor, desde que supe de Pancho Villa, me quede con la leyenda blanca y estoy seguro que todas y todos aquí también» con estas palabras, el diputado morenista oriundo de Parral, Benjamín Carrera, comenzó su discurso en la sesión solemne del Congreso del Estado, por la conmemoración del centenario del asesinato del general Francisco Villa.

En el Pabellón revolucionario de la Ciudad de Parral, a unos metros de dónde fue acribillado a mansalva el general de la División del Norte, cuando ya había retirado sus armas y vivía en paz en una finca en Durango, se reunió el pode Legislativo y el Ejecutivo para recordar dicho suceso.

«Y como no asumirse como Villista si Villa era un analfabeto que cuando fue gobernador interino del estado de Chihuahua fundó en apenas 30 días, 50 escuelas para los pobres. Cabe recordar lo que escribió hace muchos años John Reed «La gran pasión de Villa eran las escuelas. Creía que las tierras para el pueblo y las escuelas solucionarían todos los problemas de la civilización” y claro que tenía razón pues ¿No es la educación el mejor camino o acaso el único para transformar las sociedades? ¿Acaso alguien aquí duda de que la educación es la principal herramienta de movilidad social? ¿No es un derecho humano fundamental el derecho a la educación? ¿Y entonces porque niñas y niños en los municipios de nuestro estado no tienen un pupitre donde recibir educación? Si mi General viviera sin duda nos diría que falta mucho por hacer» destacó Carrera, recordándo que Villa era mucho más que humo y balas.

«Desde aquí, a unos metros de donde fue asesinado hace 100 años Pancho Villa queremos dejar bien claro que mientras pocos tengan mucho y muchos tengan poco o nada, y alguna niña o niño sufra hambre, no pueda ir a la escuela o muera por falta de medicina los ideales de Villa continúan vigentes porque por el bien de todos primero la gente y eso significa que todas y todos tengamos todo. Desde luego que tenemos bien claro, lo asumimos y reconocemos que la figura de mi general no hubiera alcanzado su dimensión histórica sin la participación del pueblo pues las grandes transformaciones invariablemente nacen de la mano y del corazón del pueblo» recordó el morenista quien enfatizó que su figura, los ideales villistas siguen cabalgando aún ahora.

