Lleva Estado Feria de Servicios a empleados de la empresa “Nidec”

Publicidad - LB2 -

El personal administrativo y operativo de la empresa maquiladora aprovecharon para realizar trámites dentro de la planta.

Ciudad Juárez, Chih .- Este miércoles fueron beneficiados empleados de la planta “Nidec” Bermúdez con el acercamiento de las dependencias estatales en la Feria de Servicios, mismos que agradecieron al Gobierno del Estado el apoyo brindado.

“La empresa nos avisó, yo ya tengo 5 años aquí y es algo que no había hecho, necesitaba mi acta de nacimiento para hacer el trámite, entonces no había podido por lo que sea, no había podido ir a Pueblito Mexicano” expresó el ciudadano Salomón Vargas.

- Publicidad - HP1

El trabajador fue entrevistado en la Feria de Servicios, quien también manifestó su alegría diciendo que “es un excelente servicio el acercamiento del Gobierno del Estado”.

El contribuyente dijo que sí tiene un acta, sin embargo, aprovechó para actualizarla pues ya estaba muy deteriorada.

“Sí tengo mi acta, pero no la tengo actualizada y ahorita estoy aprovechando todavía a actualizar la de mi esposa también que ella es de la Ciudad de México y yo soy de Morelos”.

Los empleados de esta planta que acudieron a la Feria, coincidieron en que el servicio brindado es rápido y se les atiende de muy buena manera, además de que aprovechan las condonaciones en los pagos de algunos servicios.

En el lugar se brindó la ayuda a personas que no son originarios de esta ciudad, pero que ya tienen arraigo en la misma y necesitaban las actas de nacimiento de su estado de origen.

Además de los servicios brindados por Registro Civil, los empleados tuvieron la oportunidad de tramitar cartas de no antecedentes penales por parte de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Al igual que descuentos en los adeudos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y los trámites que brinda Recaudación de Rentas.

Otro de los beneficios es poder renovar en el sitio la licencia de conducir, mismo que aprovecharon quienes asistieron al evento.

En la renovación de este documento, Rodrigo Gonzáles, operativo de “Nidec”, se mostró contento pues dijo que aunque le faltaban algunos meses para que su licencia expirara, aprovechó la Feria para no batallar después.

Así mismo invitó a la comunidad a aprovechar el acercamiento de la Feria de Servicios a los centros laborales.

El jueves 9 de noviembre la Feria de Servicios acercará los trámites y descuentos al personal de la empresa maquiladora “Lear Río Bravo” ubicada en la avenida Río Bravo número 1235 en el Parque Industrial Río Bravo.

El viernes 10 será instalada la Feria en el cruce de las calles Mixtecas y Marqués en la entrega de la rehabilitación de la calle Mixtecas a las 10:30 de la mañana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.