Llama Alma Portillo a dar reversa al tarifazo del agua

Vecinos solicitaron el apoyo de la legisladora porque indican que el servicio además de ser intermitente cada vez es más costoso.

Parral, Chih .- La diputada Alma Portillo expresó su preocupación ante el aumento constante de las tarifas del agua potable en la ciudad de Parral, situación que destaca, está afectando gravemente la economía de las familias, mismas que no reciben un servicio adecuado en sus hogares.

Portillo señaló que, aunque el acceso al agua potable es un derecho fundamental, en Parral la ciudadanía enfrenta una doble injusticia: se pagan tarifas cada vez más elevadas por un servicio que no cumple con los estándares mínimos de calidad y cobertura. “No es justo que las familias paguen por agua que no llega a sus hogares. No podemos permitir que se juegue con las necesidades más básicas de nuestra gente”, enfatizó.

En este sentido, la legisladora indicó que ha recibido numerosas quejas de los vecinos de diversas colonias denunciando la intermitencia y escasez del suministro. A esto se suma, el reclamo colectivo por la falta de atención a las fugas de agua en la red que representan una pérdida significativa del recurso y que las autoridades competentes no han solucionado.

“Es alarmante que en lugar de trabajar en mejorar la infraestructura y garantizar el acceso al agua, se opte por incrementar las tarifas, dejando a la ciudadanía en una situación de desventaja. Este problema afecta principalmente a los sectores más vulnerables, quienes ya de por sí enfrentan dificultades económicas”, añadió.

Finalmente, Alma Portillo hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales para revisar las políticas tarifarias y priorizar las inversiones necesarias en infraestructura hídrica, destacando que las familias de Parral merecen servicios dignos y cobros justos, ya que el agua no es un privilegio, sino un derecho fundamental para todos.

