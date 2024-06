¡Tú celular puede esperar! Exhorta Vialidad evitar distractores

Publicidad - LB2 -

Utilizar el teléfono celular o cualquier distractor mientras conduces o tu vehículo está en marcha, no sólo repercute en la fluidez del tránsito vehicular, sino que puede ser causante de considerables accidentes, es por ello que la Coordinación General de Seguridad Vial exhorta a la ciudadanía a evitar estas prácticas que pueden poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Ciudad Juárez, Chih .- Es importante que el conductor sepa que el uso del dispositivo móvil está reglamentado y que a la vez el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, también da la oportunidad de utilizar el aparato llamado manos libres.

- Publicidad - HP1

Según el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez:

ARTÍCULO 88.- Los conductores de cualquier tipo de vehículo tienen las siguientes obligaciones:

XX. No conducir operando o accionando teléfonos celulares o cualquier otro aparato electrónico, eléctrico o mecánico que ocasione distracción al conducir, salvo que se utilicen los accesorios necesarios que permitan el libre uso de las manos para tales efectos y no obstruyan la visibilidad.

No es recomendable manipularlo mientras vamos conduciendo, para poder contestar o enviar un mensaje es necesario orillarnos hacia la derecha donde no obstruyamos la circulación. De igual manera, no se deben contestar llamadas o mensajes mientras el auto se encuentra detenido en un semáforo.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial” con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.