“Todo se resolvería si nos pagan la renta pendiente de los últimos 15 años”: alcalde

Cruz Pérez Cuéllar, considera que el tema del Parque Borunda se resuelve si los comerciantes liquidan los adeudos pendientes por el arrendamiento de los establecimientos cerrados en julio del 2023.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendara al municipio la reinstalación de los locatarios desalojados del Parque Borunda el pasado mes de julio del 2023, señaló que desconoce el tema porque aún no es notificado, pero que, si los locatarios pagaran la renta de los últimos 15 años que no lo hicieron, no habría ningún problema.

Este día trascendió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró que el Municipio de Ciudad Juárez violentó los derechos humanos de 12 de los locatarios desalojados por un adeudo de varios años por concepto de renta.

La resolución exige al municipio provea lo necesario para que se repare integralmente el daño causado a “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “N”, “O”, “Q”, “S”, “U” y “W”, identificados como los quejosos, con motivo de las violaciones a derechos humanos que han quedado precisadas, en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, tomando en consideración lo que se detalla en el apartado V de la presente resolución.

En el segundo punto del acuerdo, se exige en los términos establecidos en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se inscriba a “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “N”, “O”, “Q”, “S”, “U” y “W”, en el Registro Estatal de Víctimas, y remita las constancias que lo acrediten.

“Vamos a revisar el tema, hasta el momento no tenemos información, pero lo vamos a revisar”, mencionó.

Además dijo que los locales desalojados el 20 de julio aún se encuentran vacíos porque los arrendatarios se encuentran amparados

“Creo que todo se resolvería si nos pagan la renta de los últimos 15 años que tienen pendientes, y que fue lo que originó el problema”.

