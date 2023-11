Se registra la Sindica Esther Mejía por la alcaldía de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

“Mi honestidad y mi palabra no son simplemente un decir, son comprobables, forjadas a través de años de compromiso y de trabajo incansable por el bien de nuestra comunidad”, destacó la aspirante.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .- Esther Mejía, Sindica Municipal, anunció su registro como aspirante a la candidatura por la presidencia municipal ante la presencia de Juan Carlos Loera de la Rosa, ex delegado de Bienestar, y también aspirante a la alcaldía de esta frontera.

Mejía, prometió que como alcaldesa no la verán sentada en una oficina si no trabajando en las calles, además de comentar que con ella se daba arranque a lo que es la verdadera transformación, ya que se considera una verdadera mujer, comprometida no solo con las palabras sino en la acción y los hechos.

Dijo que como alcaldesa no la verán sentada en una oficina, sino recorriendo cada rincón de la ciudad, teniendo contacto con la gente y siendo parte de las acciones que tanto necesita nuestra ciudad.

Destacó que desde muy pequeña

conoció el esfuerzo, por ello se pone frente a los juarenses consiente del abandono y la negligencia que ciudad Juárez ha vivido a manos de administraciones anteriores.

Invitó a los presentes a formar parte de la verdadera transformación, un cambio que se construya en las calles, en el dialogo directo y en la acción.

