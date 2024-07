Se abstiene Pérez Cuéllar de opinar sobre investigación a Javier Corral

Publicidad - LB2 -

“No tengo los elementos, y así es muy difícil opinar sobre algo que no se conoce en realidad”, dijo el alcalde.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, dijo no tener elementos de opinión sobre el caso del ex gobernador Javier Corral, sobre quien pesa una investigación de la Secretaría de la Función Pública, por enriquecimiento ilícito.

Este viernes, el encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua, Roberto Fierro, reveló que se abrió una carpeta de investigación contra el exgobernador Javier Corral.

“Honestamente no conozco la investigación, es decir, no tengo los elementos y es muy difícil opinar sobre algo que no se conoce en realidad”.

Señaló que la denuncia que colocó en la Fiscalía General en el 2018 en contra de Javier Corral, no le ha dado seguimiento debido a la carga de trabajo, por lo que tampoco pudo decir en qué parte del proceso va.

