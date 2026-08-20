Revisan Reglamento de Vialidad para incorporar enfoque de inclusión en Ciudad Juárez

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Regidores analizaron el Artículo 106 para evitar interpretaciones discriminatorias y garantizar derechos a personas con discapacidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las Comisiones Edilicias conjuntas de Gobernación, Movilidad y Seguridad Pública revisaron el Artículo 106 del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, con el objetivo de incorporar un enfoque de inclusión y evitar disposiciones que puedan generar actos de discriminación.

La revisión se centró principalmente en la fracción VI de dicho artículo, a partir de solicitudes presentadas por asociaciones civiles que plantearon la necesidad de modificar su contenido para fortalecer el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

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El regidor José Eduardo Valenzuela Martínez, coordinador de la Comisión de Movilidad, explicó que el análisis busca garantizar que la normativa vial reconozca la igualdad de derechos de todas las personas que transitan por la ciudad.

“Tenemos que garantizar que todas las personas tengamos el mismo valor y que en el reglamento tengamos los mismos derechos”, expresó.

Durante la reunión participaron las regidoras Mireya Porras Armendáriz, María Dolores Adame y Karla Michaeel Escalante Ramírez, así como el regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña y el director del Sistema de Justicia Cívica, Jorge Salomé Bissuet Galarza.

Los integrantes de las comisiones revisaron el contenido de la fracción señalada para identificar posibles interpretaciones discriminatorias y establecer disposiciones que permitan una aplicación igualitaria del reglamento.

Valenzuela Martínez informó que las asociaciones civiles también solicitaron una revisión integral del Reglamento de Vialidad y Tránsito, propuesta que cuenta con el respaldo de las comisiones edilicias involucradas.

La revisión se realizará bajo el enfoque de la pirámide de movilidad, que coloca en el centro a las personas y busca fortalecer condiciones de seguridad, accesibilidad y respeto para quienes utilizan distintas formas de desplazamiento en Ciudad Juárez.

El regidor adelantó que en próximas reuniones se iniciará un análisis detallado del reglamento, artículo por artículo y fracción por fracción, con el objetivo de construir una normativa más incluyente.

La revisión conjunta permitirá incorporar aportaciones de organizaciones de la sociedad civil y avanzar hacia un reglamento con perspectiva de inclusión, accesibilidad y respeto a los derechos de peatones, automovilistas, ciclistas, usuarios del transporte público y personas con discapacidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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