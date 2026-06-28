Reúne III Foro Binacional de Liderazgo Globalizado a más de 100 participantes en Ciudad Juárez

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Empresarios, servidores públicos, docentes y estudiantes participaron en un encuentro enfocado en fortalecer habilidades de liderazgo y comunicación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de un centenar de participantes de Ciudad Juárez, Chihuahua capital y El Paso, Texas, asistieron al III Foro Binacional de Liderazgo Globalizado, realizado en el Auditorio de Pueblito Mexicano, con el propósito de fortalecer competencias de liderazgo y comunicación entre representantes de distintos sectores.

El encuentro reunió a empresarios, servidores públicos, docentes, estudiantes y profesionistas interesados en desarrollar herramientas que les permitan mejorar su desempeño dentro de organizaciones públicas y privadas, mediante un programa de conferencias impartidas por integrantes de Toastmasters International.

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La organizadora del foro, Mayra Sugey Machuca Salazar, explicó que el evento retomó un proyecto que permaneció inactivo durante más de una década y que en esta edición se orientó al fortalecimiento de habilidades comunicativas y de liderazgo.

“Quisimos darle un nuevo enfoque para que todas las conferencias estuvieran dirigidas al liderazgo y la comunicación, dos habilidades que desarrolla Toastmasters y que son indispensables para cualquier persona que desee crecer en el ámbito profesional, empresarial o en el servicio público.”

Durante la jornada se abordaron temas como evaluación efectiva, comunicación organizacional, institucionalización de empresas, inteligencia artificial, comunicación judicial, emprendimiento y liderazgo, además de realizar ejercicios de discursos improvisados para fomentar la capacidad de comunicación en situaciones espontáneas.

La organizadora destacó que uno de los principales objetivos del foro es ayudar a las personas a vencer el miedo a hablar en público y formar líderes con valores, por lo que invitó a la ciudadanía a integrarse a los clubes Toastmasters que operan en Chihuahua y El Paso.

Asimismo, reconoció el respaldo del representante de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, quien inauguró el foro y reiteró el compromiso de la administración estatal de continuar apoyando iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades de liderazgo de la ciudadanía, como parte del convenio de colaboración suscrito con Toastmasters División H.

“Toastmasters nos prepara para salir al mundo y demostrar con hechos aquello que somos capaces de expresar con nuestras palabras. Ese seguirá siendo nuestro compromiso.”

El III Foro Binacional de Liderazgo Globalizado concluyó con un llamado a impulsar un liderazgo basado en el servicio, la comunicación efectiva y la formación de ciudadanos y servidores públicos mejor preparados para responder a los retos de una región cada vez más integrada.

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