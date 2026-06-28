Reúne III Foro Binacional de Liderazgo Globalizado a más de 100 participantes en Ciudad Juárez

Empresarios, servidores públicos, docentes y estudiantes participaron en un encuentro enfocado en fortalecer habilidades de liderazgo y comunicación.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de un centenar de participantes de Ciudad Juárez, Chihuahua capital y El Paso, Texas, asistieron al III Foro Binacional de Liderazgo Globalizado, realizado en el Auditorio de Pueblito Mexicano, con el propósito de fortalecer competencias de liderazgo y comunicación entre representantes de distintos sectores.
El encuentro reunió a empresarios, servidores públicos, docentes, estudiantes y profesionistas interesados en desarrollar herramientas que les permitan mejorar su desempeño dentro de organizaciones públicas y privadas, mediante un programa de conferencias impartidas por integrantes de Toastmasters International.
La organizadora del foro, Mayra Sugey Machuca Salazar, explicó que el evento retomó un proyecto que permaneció inactivo durante más de una década y que en esta edición se orientó al fortalecimiento de habilidades comunicativas y de liderazgo.
“Quisimos darle un nuevo enfoque para que todas las conferencias estuvieran dirigidas al liderazgo y la comunicación, dos habilidades que desarrolla Toastmasters y que son indispensables para cualquier persona que desee crecer en el ámbito profesional, empresarial o en el servicio público.”
Durante la jornada se abordaron temas como evaluación efectiva, comunicación organizacional, institucionalización de empresas, inteligencia artificial, comunicación judicial, emprendimiento y liderazgo, además de realizar ejercicios de discursos improvisados para fomentar la capacidad de comunicación en situaciones espontáneas.
La organizadora destacó que uno de los principales objetivos del foro es ayudar a las personas a vencer el miedo a hablar en público y formar líderes con valores, por lo que invitó a la ciudadanía a integrarse a los clubes Toastmasters que operan en Chihuahua y El Paso.
Asimismo, reconoció el respaldo del representante de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, quien inauguró el foro y reiteró el compromiso de la administración estatal de continuar apoyando iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades de liderazgo de la ciudadanía, como parte del convenio de colaboración suscrito con Toastmasters División H.
“Toastmasters nos prepara para salir al mundo y demostrar con hechos aquello que somos capaces de expresar con nuestras palabras. Ese seguirá siendo nuestro compromiso.”
El III Foro Binacional de Liderazgo Globalizado concluyó con un llamado a impulsar un liderazgo basado en el servicio, la comunicación efectiva y la formación de ciudadanos y servidores públicos mejor preparados para responder a los retos de una región cada vez más integrada.
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