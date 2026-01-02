Reúne Fiesta Sonidera a 22 mil personas en el Parque Central de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento organizado por el Gobierno del Estado dio la bienvenida a 2026 con música y convivencia familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cerca de 22 mil personas asistieron a la Fiesta Sonidera realizada la tarde del jueves 1 de enero en el Parque Central de Ciudad Juárez, como parte de las actividades organizadas por el Gobierno del Estado para dar la bienvenida al año 2026.

El evento se desarrolló de 18:00 a 22:00 horas en la explanada del lado oriente del parque, donde miles de juarenses se congregaron en un ambiente de convivencia familiar y celebración comunitaria, con acceso gratuito y condiciones de orden y seguridad.

La jornada musical estuvo encabezada por I’m Dj Cobian, quien ofreció un repertorio de cumbia, salsa, merengue, guaracha y otros géneros característicos del movimiento sonidero, lo que motivó la participación constante del público durante toda la tarde-noche.

Además de la música, la Fiesta Sonidera incluyó dinámicas de animación, entrega de premios y la participación de zanqueros, quienes brindaron un espectáculo visual que complementó la experiencia de las y los asistentes. Como parte del ambiente festivo, se distribuyeron luces LED, que aportaron colorido a la celebración.

La actividad permitió reunir a miles de personas en un espacio público, reforzando el uso del Parque Central como punto de encuentro para la recreación y el disfrute de expresiones culturales populares en la ciudad.

El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, destacó que este tipo de celebraciones son posibles gracias al respaldo del Gobierno del Estado y a la visión de fortalecer los espacios públicos como centros de convivencia social.

“Estas actividades reflejan el trabajo coordinado para ofrecer eventos de calidad que fortalezcan la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad juarense”, señaló el funcionario.

La Fiesta Sonidera se sumó a las actividades culturales impulsadas en Ciudad Juárez con el objetivo de promover la integración social y el acceso a la cultura, especialmente en fechas significativas para la población.

