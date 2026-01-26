Retiran de circulación a 18 conductores ebrios durante el fin de semana en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Todos fueron trasladados al CMISSA para la sanción correspondiente.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial retiraron de circulación a 18 automovilistas que conducían bajo los efectos del alcohol durante el fin de semana, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos y evitar accidentes en las vialidades de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, el viernes fueron detenidos seis conductores, mientras que el sábado se aseguraron siete y el domingo cinco más, sumando un total de 15 hombres y tres mujeres que presentaban algún grado de ebriedad al momento de ser intervenidos.

La corporación informó que todas las personas detenidas fueron trasladadas al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CMISSA), donde el juez en turno determinó las horas de arresto correspondientes, conforme a la falta administrativa cometida.

Seguridad Vial recordó que el consumo de alcohol afecta significativamente la capacidad de reacción, la atención y el comportamiento al volante, lo que incrementa el riesgo de provocar accidentes con consecuencias graves tanto para el conductor como para terceros.

Finalmente, la corporación reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la cultura vial en Ciudad Juárez, con el objetivo de disminuir incidentes, generar conciencia y promover la responsabilidad social entre quienes transitan por las distintas vialidades de la ciudad.

