Retira Seguridad Vial a 58 conductores ebrios de calles de Juárez

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La corporación informó que siete mujeres y 51 hombres fueron trasladados al CMISSA durante la última semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial retiró de las calles a 58 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, como parte de los operativos permanentes de prevención realizados en Ciudad Juárez.

La corporación informó que las detenciones se registraron durante el periodo del lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre, en distintos puntos de la ciudad.

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Del total de personas sancionadas, siete fueron mujeres y 51 hombres, quienes fueron trasladados al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas.

De acuerdo con Seguridad Vial, tres hombres fueron remitidos después de verse involucrados en un accidente automovilístico, mientras que el resto fue sancionado por infringir disposiciones del Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez.

La incidencia diaria de detenciones inició el lunes con tres conductores retirados de circulación, seguido de un caso el martes y cinco el miércoles.

El mayor número de detenciones se concentró durante el fin de semana, con ocho conductores el jueves, 17 el viernes, 16 el sábado y ocho más el domingo.

La dependencia municipal exhortó a la ciudadanía a no conducir bajo los efectos del alcohol, debido al riesgo que representa para automovilistas, peatones y terceras personas.

También recomendó que, en caso de ingerir bebidas alcohólicas, se utilice un conductor designado o un medio de transporte alterno para prevenir accidentes viales.

Seguridad Vial señaló que estos operativos forman parte de las acciones orientadas a disminuir incidentes, fortalecer la cultura vial y promover responsabilidad al transitar por las distintas vialidades de Ciudad Juárez.

La corporación reiteró que mantendrá las labores preventivas con el objetivo de retirar de circulación a personas que conduzcan en estado de ebriedad y reducir riesgos para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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