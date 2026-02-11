Retira Municipio tres negocios irregulares en operativo de reordenamiento urbano

Publicidad - LB2 -

Aplican multas y sanciones por uso indebido de espacio público en la zona de Fatsia y bulevar Zaragoza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del Operativo Permanente de Reordenamiento Urbano, el Gobierno Municipal retiró tres establecimientos que operaban de manera irregular en un espacio público ubicado entre la calle Fatsia y el bulevar Zaragoza.

La intervención se realizó tras una notificación previa emitida por las direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología a los responsables de una desponchadora, un car wash y un lote de autos que utilizaban un predio identificado como área pública. Al vencer los plazos para regularizar su situación, se procedió al desarmado y retiro de estructuras.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que durante el operativo se detectaron diversas irregularidades que representaban riesgos para trabajadores y vecinos, entre ellas la ocupación de un pozo de absorción parcialmente rellenado con tierra, lo que podría generar problemas de inundación.

En el lugar también se ubicó una construcción empleada como taller mecánico con alrededor de 20 vehículos, algunos en aparente estado de abandono. Además, el velador pernoctaba en un tejabán improvisado con madera y láminas sueltas.

“Lo más importante es informarles e invitarlos a que acudan a las direcciones correspondientes para regularizar sus procedimientos”, señaló el funcionario.

La Dirección de Limpia informó que se aplicará una multa de 100 UMAS, además de cargos por retiro, demolición y limpieza conforme a la Ley de Ingresos 2026. Los montos adicionales dependerán del tonelaje de residuos y las construcciones demolidas, incluido un cuarto de concreto edificado en el espacio público.

Como parte del mismo operativo, la Coordinación General de Seguridad Vial retiró tres vehículos en condición de abandono, trasladándolos al corralón. La Dirección de Ecología impuso otra sanción de 100 UMAS por contaminación visual y afectación al suelo natural con residuos de aceite.

En estas acciones participaron también Protección Civil, Desarrollo Urbano, Regulación Comercial, Servicios Públicos y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Las autoridades advirtieron que los operativos continuarán y exhortaron a comerciantes a verificar la compatibilidad de uso de suelo y contar con los permisos correspondientes antes de invertir en sus negocios.

