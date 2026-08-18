Refuerza Parques y Jardines mantenimiento del Parque Centeno

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Cuadrillas municipales realizaron corte de hierba, limpieza general, retiro de basura y poda formativa de árboles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó una jornada de mantenimiento en el Parque Centeno, ubicado en las calles Centeno y Chihuahua, en la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto.

Las labores forman parte de las actividades permanentes para conservar en mejores condiciones los espacios públicos y áreas verdes de Ciudad Juárez.

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Durante la intervención, cuadrillas de la dependencia llevaron a cabo acciones de corte de hierba, limpieza general y retiro de basura acumulada en distintos puntos del parque.

También se realizaron trabajos de poda formativa en árboles, con el objetivo de favorecer su desarrollo adecuado y mejorar las condiciones de las áreas verdes.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que la jornada permitió atender de manera integral las necesidades de mantenimiento del espacio.

El funcionario señaló que estas acciones contribuyen a mejorar la imagen del Parque Centeno y las condiciones para las familias que acuden a realizar actividades recreativas o de convivencia.

Zamarrón Saldaña indicó que este tipo de trabajos se mantienen de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, tanto en parques como en camellones y otras áreas verdes.

La dependencia municipal invitó a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los espacios públicos, evitando arrojar basura y contribuyendo a conservar en buen estado las áreas destinadas al disfrute comunitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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