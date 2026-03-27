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Refuerza Municipio operativo de reordenamiento con retiro de estructuras en vía pública

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Intervenciones se realizaron en distintos puntos para mejorar movilidad y orden urbano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de diversas dependencias municipales realizó operativos de reordenamiento urbano en distintos puntos de la ciudad, con el retiro de estructuras instaladas de manera irregular en la vía pública.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que estas acciones derivan de notificaciones previas emitidas a comerciantes y propietarios, en las que se señalaban irregularidades detectadas durante labores de inspección.

“Seguimos con la dinámica de revisión y definición de operativos a ejecutar por semana”.

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Una de las intervenciones se llevó a cabo en el cruce de las calles Félix Candela y Arquitectos, donde se retiró un puesto cuyo responsable no atendió el requerimiento de la autoridad.

Asimismo, en el bulevar Fundadores se realizaron acciones similares, retirando estructuras que ocupaban espacios públicos, con el objetivo de mejorar la movilidad y el orden en la zona.

El funcionario explicó que estos operativos forman parte de una estrategia coordinada entre dependencias como Ecología, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Seguridad Vial y Servicios Públicos.

Las acciones buscan garantizar el uso adecuado de la vía pública en beneficio de la ciudadanía.

Además, adelantó que las intervenciones continuarán en otros sectores de la ciudad, como parte del seguimiento a los acuerdos establecidos en mesas de trabajo semanales.

Las autoridades hicieron un llamado a comerciantes y propietarios a regularizar su situación y tramitar los permisos correspondientes, con el fin de evitar sanciones y operar conforme a la normativa vigente.

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