Reforma al Poder Judicial genera resistencias pero es un cambio para bien: alcalde

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que la reforma al Poder Judicial no afecta el desarrollo del país, ya que solo se trata de oxigenarlo, por lo que se espera que salga adelante.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde señaló que esta situación genera resistencias, sin embargo, con el paso del tiempo se pondrá en evidencia que la reforma será para beneficio de México.

“Espero que sí se apruebe. Las protestas son legítimas, pero no representan a la mayoría de la voluntad popular, no olvidemos que los mexicanos ya votamos el 2 de junio y votamos por el plan C y Morena fue enfático y dijo que iba por el plan C y por ciertas reformas y así fuimos a votar”, enfatizó.

Señaló que no demerita las protestas de los ciudadanos, pues son total y absolutamente respetables en una democracia, pero la mayoría decidió en las urnas a dónde querían ir.

El Presidente Municipal explicó que la citada reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no significa un riesgo ni va en contra de Estados Unidos ni de ningún otro país, es simplemente oxigenar al Poder Judicial.

Indicó que quien piense que un partido político o un grupo tendrá el poder toda la vida, no conoce la historia.

“¿Cuántas veces no hemos visto políticos populares y luego ya no lo son?. El abrirlo al pueblo significa que la gente va a decidir y no siempre, hay quienes dicen que la reforma se hace con la intención de que Morena tenga el control, pues ahorita Morena es fuerte y mañana no sabemos si lo siga siendo, así es la democracia”, indicó el alcalde.

