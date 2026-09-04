Reemplaza JMAS tubería sanitaria en la colonia Libertad

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El organismo reparó una descarga domiciliaria en la calle Nacár para restablecer el funcionamiento de la red sanitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizó la reparación de una descarga domiciliaria ubicada sobre la calle Nacár, en la colonia Libertad, con el propósito de restablecer el correcto funcionamiento de la red sanitaria.

La coordinadora del Distrito 1 del Departamento de Alcantarillado, Ileana Baca, informó que los trabajos se llevaron a cabo después de recibir un reporte por una descarga de albañal con registro tapado.

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De acuerdo con la funcionaria, personal del organismo acudió al punto señalado para atender la problemática y realizar las maniobras necesarias en la infraestructura sanitaria.

Se realizó la reparación de una descarga domiciliaria ubicada en la calle Nacár número 5718, de la colonia Libertad, debido a la problemática identificada como descarga de albañal con registro tapado.

Como parte de las labores, la JMAS reemplazó 4 metros lineales de tubería de PVC de 6 pulgadas de diámetro, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la descarga y de la red sanitaria en la zona.

Baca señaló que los trabajos quedarán concluidos este mismo día, lo que permitirá restablecer el servicio de manera adecuada para las familias del sector.

La JMAS agradeció la comprensión de las y los vecinos ante las molestias que pudieran generarse por la presencia de personal y maquinaria durante la intervención.

El organismo señaló que estas acciones forman parte del mantenimiento a la infraestructura sanitaria de Ciudad Juárez, con el fin de atender reportes ciudadanos y evitar afectaciones mayores en las colonias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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