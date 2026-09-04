Cuestiona PAN Chihuahua informe de Sheinbaum y señala omisiones federales

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Dirigentes y legisladores panistas afirmaron que el informe presidencial dejó fuera pendientes en seguridad, salud, carreteras, campo y economía.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, cuestionó el informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que el mensaje oficial refleja una realidad distinta a la que enfrentan diariamente las familias mexicanas y chihuahuenses.

Durante una rueda de prensa, Álvarez estuvo acompañada por el diputado federal Federico Döring; las diputadas federales Rocío González y Manque Granados; así como por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez.

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La dirigente estatal cedió el uso de la voz a Döring para exponer lo que Acción Nacional calificó como el “desinforme” presidencial, al considerar que el discurso omitió temas prioritarios como seguridad, salud, carreteras, campo y desarrollo económico.

Hay un informe lleno de mentiras y de omisiones. Una de las grandes omisiones fue hablar de las víctimas de desaparición.

El diputado federal señaló que el informe dejó fuera una de las problemáticas más graves del país: la desaparición de personas. También cuestionó las cifras federales en materia de seguridad, al afirmar que existe una diferencia entre los datos oficiales y los hechos violentos que continúan registrándose en distintas entidades.

Döring sostuvo que la reducción de homicidios presentada por el Gobierno Federal debe analizarse junto con otros delitos contra la vida y el incremento de desapariciones, debido a que, afirmó, la reclasificación de delitos puede generar una imagen distinta de la situación real.

El legislador también abordó la situación económica del país y la incertidumbre en torno al T-MEC, particularmente por las posibles repercusiones para Chihuahua, entidad con alta actividad industrial, exportadora y de atracción de inversión extranjera.

En materia energética, criticó el manejo de Pemex y señaló que la reducción en la producción petrolera, junto con el crecimiento de sus compromisos financieros, representa un riesgo para las finanzas públicas.

La diputada federal Rocío González afirmó que otro de los contrastes del informe se encuentra en el sistema de salud. Señaló que en Chihuahua persiste el desabasto de medicamentos en instituciones federales y mencionó la falta de insulina y tratamientos especializados.

Nosotros hemos dado la batalla por el tema de la salud y la vamos a seguir dando, porque sostenemos que en el IMSS no hay medicamentos.

Por su parte, la diputada federal Manque Granados advirtió sobre las repercusiones económicas que, dijo, tienen en Chihuahua las decisiones del Gobierno Federal. Expuso que la disminución de participaciones federales implica menos recursos para atender necesidades estatales.

Granados destacó la importancia de brindar certidumbre a las empresas que analizan invertir y generar empleos en Chihuahua, especialmente por el peso económico e industrial de la entidad.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, afirmó que Chihuahua fue uno de los grandes ausentes del informe presidencial y recordó pendientes federales en mantenimiento carretero, respaldo al campo, atención médica y seguridad.

Chávez señaló que las y los legisladores de Acción Nacional mantendrán una agenda conjunta para defender los intereses del estado y exigir resultados al Gobierno Federal.

Finalmente, Daniela Álvarez aseguró que el PAN Chihuahua continuará señalando las diferencias entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan los ciudadanos, particularmente en seguridad, salud y economía.

La dirigente estatal sostuvo que Acción Nacional mantendrá una postura firme frente a las omisiones del Gobierno Federal y continuará exigiendo respuestas ante los problemas que afectan directamente a las y los chihuahuenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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