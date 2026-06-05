Reconoce Cruz Pérez Cuéllar trayectoria de Touché Motors en su nueva etapa

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El alcalde destacó más de 50 años de inversión, generación de empleos y compromiso de la empresa con Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar participó en la reinauguración de las instalaciones de Touché Motors, donde reconoció la trayectoria de la empresa y el compromiso que la familia Touché ha mantenido con Ciudad Juárez durante más de cinco décadas.

Durante el evento, el alcalde destacó que la compañía forma parte de la historia económica y empresarial de la frontera, al mantenerse activa y en crecimiento pese a los distintos retos económicos y sociales que ha enfrentado la región a lo largo de los años.

“La verdad es que esta empresa, esta familia, es parte fundamental de nuestra ciudad. Más de medio siglo apostando por Juárez en las buenas, en las malas y en las peores”.

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Pérez Cuéllar señaló que la permanencia de la empresa refleja la confianza de sus directivos en el potencial de la ciudad, así como su contribución a la generación de empleos y al fortalecimiento de la actividad económica local.

Asimismo, destacó que la remodelación y relanzamiento de Touché Motors representan una nueva inversión en la ciudad y una muestra de confianza en el futuro de la frontera, en un contexto donde la participación del sector privado continúa siendo un factor clave para el desarrollo económico.

El presidente municipal agradeció a la familia Touché por su compromiso con la comunidad juarense y aseguró que los logros alcanzados por la empresa son resultado de años de trabajo constante, perseverancia y atención a sus clientes.

“Sé que van a tener todo el éxito porque se lo merecen, porque se lo han ganado y porque brindan un extraordinario servicio a la comunidad”.

La ceremonia incluyó el corte de listón inaugural encabezado por el alcalde, directivos de la empresa y representantes del sector automotriz, con lo que se marcó oficialmente el inicio de una nueva etapa para una de las compañías con mayor arraigo en Ciudad Juárez.

Finalmente, Pérez Cuéllar felicitó a la familia Touché y reconoció su aportación al crecimiento económico de la ciudad, al señalar que su historia representa el esfuerzo, la resiliencia y la capacidad de adaptación que caracterizan a la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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