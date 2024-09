Rechaza Andrea Chávez llamado al linchamiento de Chuya Díaz sobre reforma judicial

Publicidad - LB2 -

La senadora de Morena respondió ante los comentarios de la panista que incitó a la violencia contra quienes voten a favor de la reforma.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La senadora Andrea Chávez, representante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), respondió contundentemente a los comentarios de su homóloga del Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Díaz Marmolejo, conocida como Chuya Díaz, quien en un reciente pronunciamiento instó a “linchar” a los senadores que voten a favor de la reforma al Poder Judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de un video en la red social X (anteriormente Twitter), Andrea Chávez manifestó que su voto a favor de la reforma judicial la incluiría en el grupo de legisladores a los que Díaz Marmolejo sugiere agredir. Chávez, senadora electa por Chihuahua, lamentó estas declaraciones, pero sostuvo que no le sorprendían, atribuyéndolas a lo que calificó como una “tradicional violencia de la derecha política en México”.

- Publicidad - HP1

En su mensaje, Chávez cuestionó la incoherencia entre el discurso de diálogo y respeto que, según ella, promueven los integrantes del PAN, frente a los comentarios de su colega. “¿De verdad esos son los que están pidiendo diálogo permanente, respetuoso? ¿Un debate de altura? ¿Esos son los representantes de la oposición responsable de México?”, expresó la morenista.

La declaración de Chuya Díaz, realizada durante una conferencia de prensa, provocó indignación no solo en Andrea Chávez, sino también en otros sectores políticos. En sus palabras, Díaz afirmó: “Es como para que al güey que (no) vote en contra, lo linchen al pendejo. Es en serio, así como es y sí como soy de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma”.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la senadora Díaz Marmolejo. Fernández Noroña consideró los comentarios de la legisladora del PAN como “irresponsables” y “muy graves”, señalando su deber de proteger la integridad de todos los miembros de la Cámara Alta.

El próximo 11 de septiembre, el Senado de la República sesionará para abordar la reforma al Poder Judicial, con Fernández Noroña asegurando que ya cuentan con los votos necesarios para avanzar en su aprobación.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.