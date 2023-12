Reanudan actividades en los cruces ferroviarios entre EU y México

Publicidad - LB2 -

El anuncio lo hizo el CBP mediante un comunicado publicado en su página el medio día de este viernes 22 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) – «A partir del 22 de diciembre de 2023 a las 2:00 pm hora del Este, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP reanudará las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, se informó mediante un comunicado.

«CBP continuará dando prioridad a nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación en evolución. Seguimos evaluando las situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales, como CBP One, y aquellos sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

«En las últimas semanas, CBP ha realizado varios ajustes operativos para maximizar nuestra capacidad de respuesta, procesamiento y aplicación de consecuencias. Al 22 de diciembre:

En Eagle Pass, Texas, el procesamiento vehicular sigue suspendido en el Puente Internacional 1 de Eagle Pass.

En San Diego, California, las operaciones de Pedestrian West de San Ysidro siguen suspendidas.

En Lukeville, Arizona, las operaciones del Puerto de Entrada de Lukeville siguen suspendidas.

En Nogales, Arizona, las operaciones del cruce fronterizo de Morely Gate siguen suspendidas.

Las personas que viajen pueden verificar el estado operativo, incluidos los tiempos de espera en el puerto de entrada, aquí: https://bwt.cbp.gov/index.html.

