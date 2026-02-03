Movil - LB1A -
febrero 3, 2026 | 16:07
Realiza SSPM actividad “Cadete por un día” con estudiantes de secundaria

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Buscan fortalecer valores cívicos y acercar a jóvenes a las instituciones de seguridad pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social y en coordinación con CIDESES, llevó a cabo por primera vez la actividad “Cadete por un día”, dirigida a estudiantes de nivel secundaria, con el propósito de fomentar valores cívicos y fortalecer la cultura de la legalidad desde edades tempranas.

En esta jornada participaron 40 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 10, quienes acudieron a las instalaciones de la Academia Municipal de Policía, donde conocieron de manera directa el funcionamiento, la disciplina y los procesos de formación que reciben las y los elementos policiales.

Como parte del programa, personal del área de Justicia Cívica impartió pláticas informativas sobre cultura de la legalidad, justicia cívica y faltas administrativas, con el objetivo de que las y los estudiantes comprendan qué conductas constituyen infracciones, cuáles son sus consecuencias y la importancia del respeto a las normas para una convivencia social adecuada.

Asimismo, instructores de la Academia Municipal de Policía guiaron a los adolescentes en actividades prácticas propias de la formación policial, entre ellas ejercicios de orden cerrado, simuladores de conducción y manejo, así como prácticas con armas de gotcha, todo ello en un entorno controlado y seguro, con un enfoque didáctico y preventivo.

Estas dinámicas permitieron a las y los jóvenes vivir una experiencia cercana a la preparación de un cadete, promoviendo el respeto a la autoridad, la disciplina y el trabajo en equipo, además de reforzar la percepción de las instituciones de seguridad como entes de servicio a la comunidad.

Con este tipo de acciones, la SSPM reafirmó su compromiso con la prevención social del delito, el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la construcción de vínculos de confianza entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad, especialmente con niñas, niños y adolescentes.

