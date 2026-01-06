¿Quién gobierna en Venezuela?

Publicidad - LB2 -

“We are in the oil business”

Declaración de Donald Trump en conferencia de prensa

después de secuestrar a Maduro

El sábado pasado nos despertamos con la noticia de que los Estados Unidos había cumplido su amenaza de bombardear Venezuela, y de “extraer” -eufemismo para secuestrar- a su actual presidente, el heredero del chavismo, Nicolas Maduro.

Este acto, violatorio del derecho internacional, y a todas luces abusivo, es uno más del hombre naranja que dirige los destinos del vecino país del norte, y quien desde el inicio de su mandato a dejado en claro que no hay ley nacional o internacional que pueda impedirle hacer lo que le plazca.

Ya para el domingo aparecieron las primeras imágenes del ahora presidiario en manos del grupo delta de las fuerzas especiales norteamericanas, esposado y vendado dirigiéndose a donde, a decir de Trump, habrá de enfrentar la justicia por cargos de terrorismo y narcotráfico.

Lo anterior detonó una serie de manifestaciones de algarabía en grupos de venezolanos que se encuentran en el exilio, principalmente en los Estados Unidos, pero también manifestaciones de repudio ante el acto arbitrario de la nación del norte.

No me queda claro cuál es la situación al interior de Venezuela, pues al menos en lo que a su servidor respecta, hasta el momento de escribir estas líneas, he podido ver manifestaciones al interior del país de Bolívar que van en ambos sentidos sin que me quede claro cuál es la posición dominante, el madurismo, o el anti-madurismo.

Lo cierto es que, en lugar de Maduro, el poder lo esta ejerciendo la vice presidenta Delcy Rodríguez, quien ha sido parte importante en el régimen desde los tiempos de Chávez. De igual manera, las estructuras políticas y poderes fácticos siguen en poder de elementos afines a Chávez-Maduro.

En alguna nota informativa pude leer que la presidenta interina había tenido una comunicación con el presidente de los Estados Unidos, y dicha nota consignaba que ella estaba dispuesta a colaborar con el gobierno del hombre naranja.

Pero casi de inmediato, en declaración pública de la propia Delcy Rodríguez y algunas de las figuras prominentes del régimen, le exigieron a los Estados Unidos, la devolución de Nicolas Maduro a quien reconocieron como presidente legítimo, a tierras bolivarianas.

Por su parte, Donal el travieso, en rueda de prensa declaró sin ambages lo que para todo el mundo es bien conocido -excepto para los miembros de su culto y a algunos ilusos- que la motivación detrás de este acto de piratería internacional era arrebatarle el petróleo al pueblo de Venezuela. “We are in the oil business” declaró quien ha hecho del cinismo su modus vivendi.

Y ya entrado en gastos aseguró que los venezolanos le habían robado el petróleo y la infraestructura petrolera a las “magnificas” compañías petroleras norteamericanas, “las mejores del mundo” quienes, a partir de hoy, habrán de administrar la riqueza petrolera. Eso y mas dijo, con todas sus letras.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, no parece que Trump tenga la menor intención de transferir el poder a la lideresa de la oposición al régimen, Maria Corina Machado, quien, sin el menor pudor había solicitado la intervención estadounidense a su patria. Es evidente y bien conocido que a Trump eso de la democracia le aburre, lo de él, como buen bully, es ejercer el poder.

También es bien sabido que es un ególatra berrinchudo y rencoroso, así es que no nos sorprenda que su negativa a empoderar a la lideresa opositora venga del coraje que hizo porque la ganadora del nobel de la paz fue ella, y no el.

Pero elucubraciones aparte, lo que este fin de semana ocurrió, tiene bastantes similitudes con diversos eventos del pasado, donde los Estados Unidos, en su papel de policía del mundo, vienen a “librarnos” de delincuentes o dictadores torvos capaces de lo peor.

En 1989, lanzaron un operativo para librar al mundo del narcotraficante Manuel Antonio Noriega, quien, por cierto, cobraba como agente de la CIA; y si, efectivamente colaboraba con dicha agencia en el trasiego de drogas por dinero que, a su vez, era utilizado para financiar la lucha contrainsurgente emprendida en Centroamérica por Reagan y los halcones anticomunistas de la época.

Luego, a principios de los noventas, con la primera guerra del Golfo, “liberaron” a los kuwaitíes de las garras del terrible dictador Saddam Hussein, para regresar el gobierno de dicha nación a las democráticas garras del emir en turno, quien casualmente y solo casualmente, era socio en el negocio del petróleo de los Bush y de los altos funcionarios de su gobierno.

Finalmente, ya con Bush hijo, en su carácter de cruzado antiterrorista, los gringos volvieron a lanzar otra cruzada en contra del mismo Hussein para liberar, en esta ocasión a Irak de una vez por todas de tan terrible personaje …y de pasada recuperar para la industria petrolera norteamericana -que no para el ciudadano común- las jugosas ganancias derivadas del negocio petrolero.

En cada uno de esos ejemplos, aunque la verdadera motivación detrás de cada acto siempre estuvo el beneficio directo de la oligarquía norteamericana, por lo menos de manera públicafingían que la intervención se daba en el marco de una causa loable, ya sea del combate al narcotráfico -caso Noriega-, en pro de la democracia de algún país -caso Kuwait- y/o como parte de la “supuesta” lucha antiterrorista -caso Hussein-. Bien sabemos que lo anterior es falso, pero al menos fingían.

Con Donal Trump y su política supremacista, fingir ya no es necesario.

Por lo anterior, regresamos a la pregunta original, dado que no hay soldados norteamericanos sosteniendo con sus armas al “nuevo” régimen; es mas, ni siquiera se puede decir que hay un nuevo régimen, aunque la derecha en el mundo, incluida desde luego la mexicana, este de plácemes y haya celebrado la “caída” de dicho régimen, la verdad es que en stricto sensu, no se puede decir que así haya sido, entonces, ¿quién gobierna en Venezuela?

Es cuánto.

